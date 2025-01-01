כן, אתם יכולים להמשיך לערוך את הפרויקט שלכם לאחר שהבינה המלאכותית יצרה אותו. אם תרצו לערוך רק טקסט וקוד, אין צורך בקרדיטים להודעה, ותוכלו לעשות זאת ישירות.

תוכלו גם להשתמש ב-Hostinger Horizons כדי לבצע שינויים וליצור גרסאות חדשות לגמרי של האפליקציה או האתר שלכם, כל עוד יש לכם מספיק קרדיטים להודעה. פשוט תארו אילו שינויים תרצו לבצע בהודעה לבונה הבינה המלאכותית שלנו.