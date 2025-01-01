השיקו את רעיון החלומות שלכם בעזרת בונה הבינה המלאכותית שלנו

הפכו את האפליקציה, העסק או הכלי שלכם למשהו אמיתי תוך דקות בעזרת הפלטפורמה ללא קוד של Hostinger Horizons.

אין צורך בכרטיס אשראי
השיקו את רעיון החלומות שלכם בעזרת בונה הבינה המלאכותית שלנו

איך להשיק את הרעיון שלך בעזרת בונה הבינה המלאכותית שלנו

כל מה שצריך זה שלושה צעדים פשוטים כדי להגשים את הרעיון שלכם…
01

הגדירו את הרעיון שלכם ואת המאפיינים המרכזיים שלו

החליטו איזה סוג של אתר אינטרנט או אפליקציית אינטרנט אתם רוצים לבנות, ולאחר מכן תארו את התכונות העיקריות שלו - החל מדפים ועיצוב ועד חשבונות משתמשים או מערכות תשלום.

02

פשוט תאר מה אתה רוצה

דלגו על מורכבות הקידוד. עם Hostinger Horizons, פשוט תארו את הרעיון שלכם והפכו הנחיות בינה מלאכותית לאתרים ואפליקציות אינטרנט מתפקדות לחלוטין - ללא צורך בקוד.

03

בנה, בדוק והשק

צור את הפרויקט שלך, התאם אותו אישית והרץ בדיקות. כאשר הוא מוכן, פרסם את האתר או האפליקציה שלך באינטרנט בלחיצה אחת.

ראו מה אתם יכולים ליצור עם בונה הבינה המלאכותית שלנו

צרו מוצרי SaaS בקלות - מכלים עסקיים ועד שירותים דיגיטליים, כולם מופעלים על ידי הנחיות פשוטות.
ראו מה אתם יכולים ליצור עם בונה הבינה המלאכותית שלנו

אתר חברות

בנה מרחב לחברים בלבד כדי לרתק את הקהל שלך ולהרחיב את הקהילה שלך.
התחל לבנות

מחולל חשבוניות

אתר עסקי

אימות רעיונות עסקיים

מעקב אחר צינור המכירות

אפליקציית איסוף משוב

אפליקציית אינטרנט להזמנות מסעדות

בנה מהר יותר וחכם יותר עם בונה הבינה המלאכותית של Hostinger Horizons

בונה אפליקציות אינטרנט של בינה מלאכותית הכל באחד

מקוד ועיצוב ועד תוכן וקידום אתרים (SEO), Horizons מטפלת בכל זה. חברו כלים כמו Stripe ו-Supabase כדי להשיק אפליקציות אמיתיות ועובדות - ללא צורך בכישורים טכניים.

בנוי למהירות, לא למאבק

תארו את הרעיון שלכם, ובינה מלאכותית תהפוך אותו לאפליקציה מוכנה להשקה תוך דקות. עם תמיכה ביותר מ-80 שפות, תוכלו לבנות אותה במילים שלכם.

הפעל מהר, קנה מידה מהיר יותר

עלו לאוויר בלחיצה אחת: אירוח מאובטח, שם דומיין מותאם אישית, דוא"ל עסקי ועוד - הכל כלול. דלגו על כלים של צד שלישי וצמחו ללא הגבלה.

מופעל על ידי טכנולוגיה מובילה

Horizons משתמשת בתוכניות LLM מתקדמות ואינטגרציות מובילות כדי לספק קוד נקי, תוכן מלוטש ועיצוב אלגנטי עבור רעיונות אפליקציות האינטרנט הנועזים ביותר שלכם.

מוכנים להפוך את רעיון הפרויקט הייחודי שלכם למציאות?

אין צורך בכרטיס אשראי

שאלות נפוצות על בוני בינה מלאכותית

מצא תשובות לשאלות הנפוצות ביותר על בונה הבינה המלאכותית שלנו.

מהו בונה בינה מלאכותית?

האם אני צריך כישורים טכניים כדי להשתמש בכלי לבניית בינה מלאכותית?

מה אני יכול ליצור עם בונה הבינה המלאכותית של Hostinger Horizons?

כיצד בונה הבינה המלאכותית מטפל ב-SEO (אופטימיזציה למנועי חיפוש)?

האם ניתן להתאים אישית פרויקט לאחר שהבינה המלאכותית יוצרת אותו?

האם אני יכול להרוויח כסף מפרויקט שנוצר באמצעות בונה בינה מלאכותית?

האם ניתן לבדוק פרויקט שנוצר באמצעות Hostinger Horizons?

האם אני יכול לשתף את הפרויקט שנוצר עם בונה הבינה המלאכותית של Hostinger Horizons?

האם בונה הבינה המלאכותית כולל אירוח ושם דומיין?