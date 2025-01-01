השיקו את רעיון החלומות שלכם בעזרת בונה הבינה המלאכותית שלנו
הפכו את האפליקציה, העסק או הכלי שלכם למשהו אמיתי תוך דקות בעזרת הפלטפורמה ללא קוד של Hostinger Horizons.
איך להשיק את הרעיון שלך בעזרת בונה הבינה המלאכותית שלנו
הגדירו את הרעיון שלכם ואת המאפיינים המרכזיים שלו
החליטו איזה סוג של אתר אינטרנט או אפליקציית אינטרנט אתם רוצים לבנות, ולאחר מכן תארו את התכונות העיקריות שלו - החל מדפים ועיצוב ועד חשבונות משתמשים או מערכות תשלום.
פשוט תאר מה אתה רוצה
דלגו על מורכבות הקידוד. עם Hostinger Horizons, פשוט תארו את הרעיון שלכם והפכו הנחיות בינה מלאכותית לאתרים ואפליקציות אינטרנט מתפקדות לחלוטין - ללא צורך בקוד.
בנה, בדוק והשק
צור את הפרויקט שלך, התאם אותו אישית והרץ בדיקות. כאשר הוא מוכן, פרסם את האתר או האפליקציה שלך באינטרנט בלחיצה אחת.
ראו מה אתם יכולים ליצור עם בונה הבינה המלאכותית שלנו
אתר חברות
מחולל חשבוניות
אתר עסקי
אימות רעיונות עסקיים
מעקב אחר צינור המכירות
אפליקציית איסוף משוב
אפליקציית אינטרנט להזמנות מסעדות
בנה מהר יותר וחכם יותר עם בונה הבינה המלאכותית של Hostinger Horizons
בונה אפליקציות אינטרנט של בינה מלאכותית הכל באחד
מקוד ועיצוב ועד תוכן וקידום אתרים (SEO), Horizons מטפלת בכל זה. חברו כלים כמו Stripe ו-Supabase כדי להשיק אפליקציות אמיתיות ועובדות - ללא צורך בכישורים טכניים.
בנוי למהירות, לא למאבק
תארו את הרעיון שלכם, ובינה מלאכותית תהפוך אותו לאפליקציה מוכנה להשקה תוך דקות. עם תמיכה ביותר מ-80 שפות, תוכלו לבנות אותה במילים שלכם.
הפעל מהר, קנה מידה מהיר יותר
עלו לאוויר בלחיצה אחת: אירוח מאובטח, שם דומיין מותאם אישית, דוא"ל עסקי ועוד - הכל כלול. דלגו על כלים של צד שלישי וצמחו ללא הגבלה.
מופעל על ידי טכנולוגיה מובילה
Horizons משתמשת בתוכניות LLM מתקדמות ואינטגרציות מובילות כדי לספק קוד נקי, תוכן מלוטש ועיצוב אלגנטי עבור רעיונות אפליקציות האינטרנט הנועזים ביותר שלכם.