Lansează-ți ideea de vis cu ajutorul constructorului nostru de inteligență artificială

Transformă aplicația, afacerea sau instrumentul respectiv în ceva real în câteva minute, folosind platforma no-code de la Hostinger Horizons.

Nu este necesar card de credit
Lansează-ți ideea de vis cu ajutorul constructorului nostru de inteligență artificială

Cum să-ți lansezi ideea cu ajutorul constructorului nostru de inteligență artificială

Tot ce ai nevoie sunt trei pași simpli pentru a-ți pune ideea la punct…
01

Definește-ți ideea și caracteristicile sale cheie

Decideți ce tip de site web sau aplicație web doriți să construiți, apoi descrieți caracteristicile sale cheie – de la pagini și design la conturi de utilizator sau sisteme de plată.

02

Descrie doar ce vrei

Sari peste complexitatea programării. Cu Hostinger Horizons, pur și simplu descrie-ți ideea și transformă solicitările bazate pe inteligență artificială în site-uri web și aplicații web complet funcționale – nu este nevoie de cod.

03

Construiți, testați și lansați

Generați-vă proiectul, personalizați-l și rulați teste. Când este gata, publicați site-ul web sau aplicația online cu un singur clic.

Vezi ce poți crea cu constructorul nostru de inteligență artificială

Creați produse SaaS cu ușurință – de la instrumente de afaceri la servicii digitale, toate bazate pe solicitări simple.
Vezi ce poți crea cu constructorul nostru de inteligență artificială

Site web pentru membri

Creează un spațiu exclusiv pentru membri pentru a interacționa cu publicul tău și a-ți dezvolta comunitatea.
Începeți construirea

Generator de facturi

Site web de afaceri

Validator de idei de afaceri

Urmărirea canalului de vânzări

Aplicație de colectare a feedback-ului

Aplicație web pentru rezervări la restaurant

Construiește mai rapid și mai inteligent cu constructorul de inteligență artificială Hostinger Horizons

Constructor de aplicații web all-in-one bazat pe inteligență artificială

De la cod și design la conținut și SEO, Horizons se ocupă de toate. Conectează instrumente precum Stripe și Supabase pentru a lansa aplicații reale, funcționale - nu sunt necesare abilități tehnice.

Construit pentru viteză, nu pentru dificultate

Descrie-ți ideea, iar inteligența artificială o transformă într-o aplicație gata de lansare în câteva minute. Cu suport pentru peste 80 de limbi, poți construi folosind propriile cuvinte.

Lansare rapidă, scalabilitate mai rapidă

Lansează-te online cu un singur clic: găzduire securizată, un nume de domeniu personalizat, e-mail de afaceri și multe altele – toate incluse. Renunță la instrumentele terțe și dezvoltă-te fără limite.

Susținut de tehnologie de top

Horizons folosește LLM-uri avansate și integrări de top pentru a oferi cod curat, conținut rafinat și un design elegant pentru cele mai îndrăznețe idei de aplicații web ale tale.

Ești gata să transformi ideea ta unică de proiect în realitate?

Nu este necesar card de credit

Întrebări frecvente despre constructorul de inteligență artificială

Găsește răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre constructorul nostru de inteligență artificială.

Ce este un constructor de inteligență artificială?

Am nevoie de abilități tehnice pentru a utiliza un constructor de inteligență artificială?

Ce pot crea cu constructorul de inteligență artificială Hostinger Horizons?

Cum gestionează constructorul de inteligență artificială SEO (optimizarea pentru motoarele de căutare)?

Pot personaliza un proiect după ce inteligența artificială îl generează?

Pot monetiza un proiect creat cu un constructor bazat pe inteligență artificială?

Pot testa un proiect creat cu Hostinger Horizons?

Pot partaja proiectul creat cu constructorul de inteligență artificială Hostinger Horizons?

Constructorul de inteligență artificială include găzduire și un nume de domeniu?