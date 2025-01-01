Un constructor de aplicații bazat pe inteligență artificială este un instrument care vă permite să creați site-uri web sau aplicații pur și simplu descriind ideea dumneavoastră. În loc să scrieți cod sau să proiectați singur machete, inteligența artificială generează structura, conținutul și designul – astfel încât să puteți lansa proiecte mai rapid și mai ușor.