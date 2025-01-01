Lansează-ți ideea de vis cu ajutorul constructorului nostru de inteligență artificială
Transformă aplicația, afacerea sau instrumentul respectiv în ceva real în câteva minute, folosind platforma no-code de la Hostinger Horizons.
Cum să-ți lansezi ideea cu ajutorul constructorului nostru de inteligență artificială
Definește-ți ideea și caracteristicile sale cheie
Decideți ce tip de site web sau aplicație web doriți să construiți, apoi descrieți caracteristicile sale cheie – de la pagini și design la conturi de utilizator sau sisteme de plată.
Descrie doar ce vrei
Sari peste complexitatea programării. Cu Hostinger Horizons, pur și simplu descrie-ți ideea și transformă solicitările bazate pe inteligență artificială în site-uri web și aplicații web complet funcționale – nu este nevoie de cod.
Construiți, testați și lansați
Generați-vă proiectul, personalizați-l și rulați teste. Când este gata, publicați site-ul web sau aplicația online cu un singur clic.
Vezi ce poți crea cu constructorul nostru de inteligență artificială
Site web pentru membri
Generator de facturi
Site web de afaceri
Validator de idei de afaceri
Urmărirea canalului de vânzări
Aplicație de colectare a feedback-ului
Aplicație web pentru rezervări la restaurant
Construiește mai rapid și mai inteligent cu constructorul de inteligență artificială Hostinger Horizons
Constructor de aplicații web all-in-one bazat pe inteligență artificială
De la cod și design la conținut și SEO, Horizons se ocupă de toate. Conectează instrumente precum Stripe și Supabase pentru a lansa aplicații reale, funcționale - nu sunt necesare abilități tehnice.
Construit pentru viteză, nu pentru dificultate
Descrie-ți ideea, iar inteligența artificială o transformă într-o aplicație gata de lansare în câteva minute. Cu suport pentru peste 80 de limbi, poți construi folosind propriile cuvinte.
Lansare rapidă, scalabilitate mai rapidă
Lansează-te online cu un singur clic: găzduire securizată, un nume de domeniu personalizat, e-mail de afaceri și multe altele – toate incluse. Renunță la instrumentele terțe și dezvoltă-te fără limite.
Susținut de tehnologie de top
Horizons folosește LLM-uri avansate și integrări de top pentru a oferi cod curat, conținut rafinat și un design elegant pentru cele mai îndrăznețe idei de aplicații web ale tale.