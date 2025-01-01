Începe prin a te asigura că proiectul tău este pregătit pentru a fi publicat. Definește-i scopul, adună datele necesare și integrează caracteristici AI, cum ar fi chatbot-uri sau sisteme de recomandare. Vei avea nevoie, de asemenea, de un nume de domeniu și de găzduire web, astfel încât oamenii să poată accesa proiectul tău online.

Hostinger Horizons se ocupă de toate acestea pentru tine. Fiind o platformă fără cod bazată pe chat, nu trebuie decât să descrii în limbaj natural ce dorești să facă proiectul tău, iar instrumentul va face ca acest lucru să se întâmple. Acesta îți oferă tot ce ai nevoie - de la suport API și conexiune Supabase încorporată la gestionarea domeniului și a găzduirii, toate în cadrul aceleiași platforme. Construiește și ajustează-ți proiectul prin conversații în chat, iar când ești gata, îl poți publica cu un singur click. Fără configurații complicate sau cunoștințe tehnice - doar ideea ta.