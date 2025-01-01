Veendu alguseks, et projekt on jagamiseks valmis. Määratle selle eesmärk, kogu vajalikud andmed, integreeri AI-funktsioonid, nagu vestlusrobotid või soovituste süsteem. Samuti vajad domeeninime ja veebimajutust, et inimesed pääseksid projektile veebis ligi.

Hostinger Horizons hoolitseb kõige eest. Vestluspõhine koodivaba platvorm võimaldab projekti ideed kirjeldada oma sõnadega ning tööriist realiseerib selle. See pakub kõike vajalikku - alates API toest ja sisseehitatud Supabase ühendusest kuni domeeni ja majutuse haldamiseni, kõik ühelt platvormilt. Koosta ja täiusta oma projekti vesteldes ning avalda ühe klõpsuga, kui valmis oled. Ei mingit keerulist seadistust ega tehnilisi oskusi - vaid sinu idee.