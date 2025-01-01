Teie projekt, optimeeritud otsingumootorite ja tehisintellekti jaoks

Hostinger Horizons genereerib automaatselt kõik vajaliku, et otsingumootorid teie saite indekseeriksid ja tehisintellekti tööriistad (nt ChatGPT, Gemini ja Meta AI) neid paremini mõistaksid.

Krediitkaarti pole vaja.

Automaatselt nähtavuse jaoks optimeeritud

Kui teie koodita sait kohandatud domeenil avaldatakse, luuakse automaatselt olulised SEO ja tehisintellekti nähtavusfailid, näiteks sitemap.xml, robots.txt ja llms.txt. See aitab otsingumootoritel ja tehisintellekti tööriistadel teie sisu mõista – seadistamist pole vaja.
Automaatselt nähtavuse jaoks optimeeritud
Alati kaasas

Nutikas avaldamine SEO ja tehisintellekti avastamiseks

Tehisintellekti otsinguplatvorm

Abivahendid nagu ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity ja Meta AI mõistavad teie saiti. Automaatselt genereeritud LLMs.txt abil teavad tehisintellekti süsteemid täpselt, kust otsida, suurendades seeläbi teie soovituste saamise võimalusi vastustes ja kokkuvõtetes.

Parimad SEO tavad

Null seadistust, maksimaalsed tulemused

Kas oled tehisintellektiga SEO-s uus? Vaata ja õpi minutitega?

Need lühikesed videod selgitavad, mida tähendab generatiivne optimeerimine (GEO) ja kuidas oma sisu nähtavana hoida.

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger Horizons, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara arendamisega alustamise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri HORIZONS AI-d! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger Horizonsiga liiguvad! Uue AI värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger Horizonsiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil front ja back endi juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te Horizons AI valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on REAALAJAS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger Horizonsis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Oled valmis oma ainulaadse idee ellu viima?

Krediitkaarti pole vaja.