Váš projekt optimalizovaný pre vyhľadávače a umelú inteligenciu

Hostinger Horizons automaticky generuje všetko potrebné na to, aby vaše stránky indexovali vyhľadávače a aby ich lepšie pochopili nástroje umelej inteligencie, ako sú ChatGPT, Gemini a Meta AI.

Automaticky optimalizované pre viditeľnosť

Keď sa vaša stránka bez kódu spustí na vlastnej doméne, automaticky sa vytvoria kľúčové súbory SEO a viditeľnosti pre umelú inteligenciu, ako napríklad sitemap.xml, robots.txt a llms.txt. To pomáha vyhľadávačom a nástrojom umelej inteligencie pochopiť váš obsah – nie je potrebné žiadne nastavenie.
Vždy zahrnuté

Inteligentné publikovanie pre SEO a objavovanie pomocou umelej inteligencie

Platforma pre vyhľadávanie s umelou inteligenciou

Nástroje ako ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity a Meta AI pomáhajú pochopiť vašu stránku. Vďaka automaticky generovanému súboru LLMs.txt systémy umelej inteligencie presne vedia, kde hľadať, čo zvyšuje vaše šance na odporúčanie v odpovediach a súhrnoch.

Najlepšie SEO postupy

Nulové nastavenie, maximálne výsledky

Noví ste v oblasti AI SEO? Pozrite si to a učte sa za pár minút

Tieto krátke videá rozoberajú, čo znamená generatívna optimalizácia pre vyhľadávače (GEO) a ako udržať váš obsah viditeľný.

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

@markdiantonio

Tvorba bez programovania skráti vývoj o 45 %, pričom nástroje ako Hostinger Horizons premenia prirodzený jazyk na funkčné prototypy za niekoľko hodín namiesto týždňov. Vstupná bariéra pri vytváraní softvéru je dramaticky nižšia.

@Martinko

Nedávno som mal možnosť vyskúšať nový AI nástroj na tvorbu aplikácií @Hostinger Horizons a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

@web3wikis

Hostinger Horizons môže byť najefektívnejším nástrojom na vytváranie aplikácií za milióny dolárov.

Digitálny špecialista

Hostinger Horizons je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a testovať nápady predtým, ako sa do toho pustíte naplno.

@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť presne to, čo chcete pre svoju webovú stránku a zákazníkov, pomocou AI HORIZONS od Hostingeru! Jednoducho úžasné – presvedčte sa sami!

Tvorca obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, pomocou ktorého si môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí ho len vysvetliť a ono to jednoducho funguje.

@nice_gamin60974

Páči sa mi, ako sa veci vyvíjajú s @Hostinger Horizons! Bolo naozaj zábavné s novou AI aktualizáciou spolupracovať. Zmenila pravidlá hry nielen pre mňa, ale poznám aj veľa ďalších.

@rezmeram

Zaujímalo by ma, ako Hostinger dokázal vytvoriť Horizons... Je šialené, ako rýchlo umožňuje komukoľvek nasadiť front-end aj back-end.

@TheZoyaThinking

Neviem ani povedať, ako dlho čakal tento projekt na mojom zozname, až kým ste nevytvorili Horizons AI. O programovaní webových aplikácií neviem nič. 0 a je to tu. Môj vysnívaný projekt, ktorým pomôžem kolegom, je ŽIVÝ. Paráda!

Zakladateľ

Hostinger Horizons je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne prelomový. Nastavenie subdomény pre môj blog v mojej webovej aplikácii bolo také jednoduché – povedal som si: „Páni!“

@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoduchým zadaním výzvy na Hostinger Horizons. Naozaj skvelá vec!

@HephaestusNo1

Vyskúšal som Hostinger Horizons a je to prevratná verzia! Tento nástroj na tvorbu AI aplikácií bez nutnosti programovania vytvára elegantné webové stránky a aplikácie za pár minút – navrhuje, programuje a píše za vás. Stojí za vyskúšanie.

@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Podnikateľ

S Hostinger Horizons si môžete vytvoriť celkom pekné veci. Je to na rozdiel od typického nástroja na tvorbu webových stránok – je to viac.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný projekt na skutočnosť?

