أدوات مساعدة مثل ChatGPT وGemini وClaude وPerplexity وMeta AI لفهم موقعك. بفضل ملف LLMs.txt المُنشأ تلقائيًا، تعرف أنظمة AI أين تبحث بالضبط، مما يُحسّن فرص ترشيحك في الردود والملخصات.

لا داعي لضبط إعدادات الزحف أو القلق بشأن الفهرسة. يُنشئ Horizons ملفات sitemap.xml وrobots.txt لكل مشروع منشور، مما يُحافظ على تنظيم محتواك وسهولة البحث فيه ومطابقته لأفضل ممارسات SEO.

نتائج قصوى دون أيّ إعداد