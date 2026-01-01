تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً
حوّل فكرة تطبيق SaaS الصغير الخاص بك إلى منتج حيّ بكل سهولة باستخدام منصة Hostinger Horizons دون أيّ تعليمات برمجية.
كيفية إنشاء تطبيق SaaS
حدّد فكرتك وميزاتك الأساسية
وضّح المشكلة التي سيحلها تطبيق SaaS الخاص بك وحدّد الميزات الأساسية لمستخدميك.
اختر منصتك وأدواتك
اختر بين برمجة تطبيق SaaS الخاص بك يدويًا أو استخدام Hostinger Horizons لتحويل تعليماتك إلى منتج SaaS يعمل بكامل طاقته دون أي كود.
أنشئ. اختبر. انطلق.
صف ما تريده ودع Horizons تُنشئ منتج SaaS الخاص بك. أطلقه بنقرة واحدة، واستفد من الاستضافة والتكاملات المدمجة ودومين مخصّص.
حلول SaaS بلا كود... بإبداعك فقط!
روبوت محادثة AI
أداة إدارة علاقات العملاء
أداة تعقب المخزون
أداة تحديد أولويات المهام
أداة تعقب ميزانية PPC
أداة إنشاء السير الذاتية
أداة تخطيط الدراسة
أنشئ مواقعك أسرع وأسهل باستخدام أداة إنشاء SaaS بدون أكواد من Horizons
شريك AI الشامل
يتولى Hostinger Horizons كل شيء - من منطق الواجهة الخلفية إلى التصميم - ويتصل بأدوات مثل Stripe وSupabase، حتى تتمكن من إطلاق منتج SaaS حقيقي دون كتابة أي تعليمات برمجيّة.
السرعة والبساطة
ما عليك سوى وصف فكرة SaaS الخاصة بك، وسيحوّلها Hostinger Horizons إلى تطبيق جاهز للإطلاق بسرعة. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء تطبيقك لجمهور عالمي.
أطلق موقعك وتوسع بسهولة
ابدأ بنقرة واحدة واستمتع بالاستضافة وإدارة الدومين وأدوات الأعمال دون الحاجة إلى خدمات الأطراف الثالثة.
مدعوم بالتكنولوجيا الرائدة
تستفيد Horizons من أفضل النماذج اللغوية الكبيرة وأدوات AI المتقدمة لإنشاء أكواد ومحتوى وتصميمات عالية الجودة حتى لمفاهيم SaaS الأكثر طموحًا.