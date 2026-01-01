تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً

كيفية إنشاء تطبيق SaaS

كيفية إنشاء تطبيق SaaS

اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة لإضفاء الحيوية على مشروع SaaS الصغير الخاص بك دون الحاجة إلى فريق برمجة أو تطوير.
01

حدّد فكرتك وميزاتك الأساسية

وضّح المشكلة التي سيحلها تطبيق SaaS الخاص بك وحدّد الميزات الأساسية لمستخدميك.

02

اختر منصتك وأدواتك

اختر بين برمجة تطبيق SaaS الخاص بك يدويًا أو استخدام Hostinger Horizons لتحويل تعليماتك إلى منتج SaaS يعمل بكامل طاقته دون أي كود.

03

أنشئ. اختبر. انطلق.

صف ما تريده ودع Horizons تُنشئ منتج SaaS الخاص بك. أطلقه بنقرة واحدة، واستفد من الاستضافة والتكاملات المدمجة ودومين مخصّص.

حلول SaaS بلا كود... بإبداعك فقط!

اكتشف أنواع منتجات SaaS التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons، بدءًا من أدوات الأعمال وحتى الخدمات الرقمية، كل ذلك بتعليمات بسيطة.
روبوت محادثة AI

روبوت محادثة AI

أنشئ روبوت محادثة ذكي يجيب على أسئلة العملاء أو يرشد المستخدمين أو يقوم بأتمتة المهام الشائعة مما يساعد الشركات على تحسين الخدمات وتوفير الوقت.
ابدأ الإنشاء

أداة إدارة علاقات العملاء

أداة تعقب المخزون

أداة تحديد أولويات المهام

أداة تعقب ميزانية PPC

أداة إنشاء السير الذاتية

أداة تخطيط الدراسة

أنشئ مواقعك أسرع وأسهل باستخدام أداة إنشاء SaaS بدون أكواد من Horizons

شريك AI الشامل

يتولى Hostinger Horizons كل شيء - من منطق الواجهة الخلفية إلى التصميم - ويتصل بأدوات مثل Stripe وSupabase، حتى تتمكن من إطلاق منتج SaaS حقيقي دون كتابة أي تعليمات برمجيّة.

السرعة والبساطة

ما عليك سوى وصف فكرة SaaS الخاصة بك، وسيحوّلها Hostinger Horizons إلى تطبيق جاهز للإطلاق بسرعة. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء تطبيقك لجمهور عالمي.

أطلق موقعك وتوسع بسهولة

ابدأ بنقرة واحدة واستمتع بالاستضافة وإدارة الدومين وأدوات الأعمال دون الحاجة إلى خدمات الأطراف الثالثة.

مدعوم بالتكنولوجيا الرائدة

تستفيد Horizons من أفضل النماذج اللغوية الكبيرة وأدوات AI المتقدمة لإنشاء أكواد ومحتوى وتصميمات عالية الجودة حتى لمفاهيم SaaS الأكثر طموحًا.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

هل ترغب في التعمق أكثر؟

استكشف دروسًا تعليمية شاملة وأدلة إرشادية وتعليمات مفصّلة ستنقلك من مبتدئ إلى محترف AI في وقت قصير. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في مجال AI، وأكثر.
ما هو SaaS

ما هو SaaS

درس تعليمي
كيفية بناء منتج SaaS

كيفية بناء منتج SaaS

درس تعليمي
أفكار Micro SaaS

أفكار Micro SaaS

درس تعليمي
فيديو

الأسئلة الشائعة حول تطوير تطبيقات SaaS

فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول إنشاء تطبيقات SaaS.

ماهو تطوير تطبيقات SaaS؟

هل أحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لإنشاء تطبيق SaaS؟

كم تبلغ تكلفة إنشاء تطبيق SaaS؟

كيف يمكنني تحقيق دخل من تطبيق SaaS الخاص بي؟

كيف يمكنني تسويق تطبيق SaaS الخاص بي؟

ما الفرق بين SaaS و micro SaaS؟

كيف أعمل على صيانة تطبيق SaaS؟

كيف أختبر تطبيق SaaS؟

كيف أؤمّن تطبيق SaaS؟

كيف أنشر وأستضيف تطبيق SaaS؟

