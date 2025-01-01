Black Friday : Obtenez des mois supplémentaires gratuits

Développement d'applications SaaS simplifié

Transformez facilement votre idée d'application micro SaaS en produit fonctionnel grâce à la plateforme no-code de Hostinger Horizons.

Comment créer une application SaaS

Suivez ces trois étapes simples pour concrétiser votre projet micro‑SaaS, sans coder ni faire appel à équipe de développeurs.
01

Définissez votre idée et ses fonctionnalités clés

Précisez le problème que votre application SaaS résout et dressez la liste des fonctionnalités essentielles pour vos utilisateurs.

02

Choisissez votre plateforme et vos outils

Codez manuellement votre application SaaS ou utilisez Hostinger Horizons pour transformer vos requêtes en un produit SaaS entièrement fonctionnel.

03

Créez, testez et lancez

Décrivez ce que vous voulez et laissez Horizons générer votre produit SaaS. Lancez le projet en un clic et profitez d'un service d'hébergement, d'intégrations avancées et d'un nom de domaine personnalisé.

Exemples de solutions SaaS que vous pouvez créer : aucun codage, juste votre créativité.

Découvrez les types de produits SaaS que vous pouvez créer avec Hostinger Horizons, des outils professionnels aux services numériques, le tout guidé par des requêtes simples.
Chatbot IA

Crée un chatbot intelligent qui répond aux questions des clients, guide les utilisateurs ou automatise les tâches courantes pour aider les entreprises à améliorer leurs services et à gagner du temps.
Outil CRM

Outil de suivi des stocks

Outil de priorisation des tâches

Outil de suivi de budget PPC

Outil de création de CV

Outil de planification des révisions

Créez plus vite et plus facilement avec le créateur de SaaS no code Horizons

Partenaire IA tout-en-un

Hostinger Horizons s'occupe de tout : du backend au design. Connectez-le à des outils comme Stripe et Supabase pour lancer votre produit SaaS sans écrire une seule ligne de code.

Rapidité et simplicité

Décrivez simplement votre idée de SaaS et laissez Hostinger Horizons la transformer en une application prête à être publiée. Compatible avec plus de 80 langues, il vous permet de créer des solutions pour un public international.

Publiez votre idée et évoluez sans effort

Publiez votre projet en un clic et profitez de l'hébergement, de la gestion de nom de domaine et d'outils business, le tout sans intégration de services tiers.

Alimenté par des technologies de pointe

Horizons exploite des LLM et des outils IA avancés pour créer du code, du contenu et des designs de qualité, même pour vos projets SaaS les plus ambitieux.

Vous souhaitez approfondir vos connaissances ?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer du statut de débutant à celui de pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Qu'est-ce qu'un SaaS

Comment créer un produit SaaS

Idées de micro SaaS

FAQ sur le développement d'applications SaaS

Voici les réponses à certaines des questions les plus courantes sur la création d'applications SaaS.

Qu'est‑ce que le développement d'applications SaaS ?

Dois‑je savoir coder pour créer une application SaaS ?

Combien coûte la création d'une application SaaS ?

Comment monétiser mon application SaaS ?

Comment promouvoir mon application SaaS ?

Quelle est la différence entre un SaaS et un micro-SaaS ?

Comment maintenir une application SaaS ?

Comment tester une application SaaS ?

Comment sécuriser une application SaaS ?

Comment déployer et héberger une application SaaS ?