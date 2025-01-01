L'IA pour les petites entreprises : transformez votre activité pour évoluer
Les petites entreprises peuvent utiliser l'IA pour gagner du temps, réduire les coûts et exploiter de nouvelles opportunités. Avec Hostinger Horizons, une plateforme sans codage, vous pouvez donner vie à vos idées, des sites web aux outils interactifs, sans compétences techniques.
Comment l'IA aide les petites entreprises à se construire et à évoluer
- Créez des outils internes sans faire appel à des développeurs
- Lancez des MVP rapides pour tester de nouvelles idées ou de nouveaux produits
- Remplacez les outils tiers coûteux par des solutions personnalisées et évolutives
- Simplifiez vos processus en automatisant les tâches et les flux de travail répétitifs
- Permettez à vos équipes de gagner du temps pour se concentrer sur la stratégie, l'innovation et les relations clients
Utilisez nos requêtes IA prêtes à l'emploi pour booster votre croissance
Site d'entreprise
Outil de validation d'idées d'entreprise
Application web de réservations pour restaurant
Outil de suivi du pipeline des ventes
Application de collecte d'avis
Générateur de factures
Site d'adhésion
Créez, lancez et développez plus rapidement avec Hostinger Horizons
Conçu pour allier vitesse et efficacité
Décrivez votre idée et laissez Horizons la transformer en un outil opérationnel, rapide, fluide et prêt à être lancé. Disponible dans plus de 80 langues, il s'adapte à vous.
Votre partenaire IA tout-en-un
Horizons combine l'expertise d'un designer, d'un développeur et d'un rédacteur dans une plateforme qui vous aide à créer et à lancer vos projets plus rapidement.
Des solutions instantanées pour faire évoluer votre activité
Dites adieu aux casse-têtes techniques avec Hostinger. Grâce à une configuration simple, publiez rapidement vos idées en ligne et concentrez-vous sur votre activité.
Un support expert à tout moment
Besoin d'aide ? Notre équipe de support client est disponible 24 h/24 et 7 j/7 et parle plusieurs langues pour vous aider à relever tous les défis.
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.