AI للشركات الصغيرة: غيّر طريقة عملك ونموّك

يمكن للشركات الصغيرة استخدام AI لتوفير الوقت وخفض التكاليف وفتح آفاق جديدة. مع Hostinger Horizons - منصة بدون برمجة - يمكنك تحويل أفكارك إلى واقع، من المواقع الإلكترونية إلى الأدوات التفاعلية، كل ذلك دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

كيف يساعد AI الشركات الصغيرة على البناء والتوسع

  • أنشئ أدوات داخلية دون الاعتماد على المطورين
  • أطلق منتجات MVP سريعة لاختبار الأفكار أو المنتجات الجديدة
  • استبدل أدوات الأطراف الثالثة باهظة الثمن بحلول مخصصة وقابلة للتطوير
  • سهّل العمليات من خلال أتمتة المهام المتكررة وسير العمل
  • وفّر وقت الفريق للتركيز على الاستراتيجية والابتكار وعلاقات العملاء
كيف يساعد AI الشركات الصغيرة على البناء والتوسع

استكشف تعليمات AI الجاهزة للاستخدام لتعزيز نموك

لقد أعددنا مكتبة من تعليمات AI المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة، لمساعدتك على استخدام AI بسرعة وثقة. مع Hostinger Horizons، يمكنك تفعيل هذه الإرشادات. ما عليك سوى النقر على "ابدأ الإنشاء" وإطلاق أداتك أو مشروعك التالي.
استكشف تعليمات AI الجاهزة للاستخدام لتعزيز نموك

موقع تجاري

أنشئ موقعا سريع الاستجابة لعلامتك التجارية مع كل ما تحتاجه للتحويلات.
ابدأ الإنشاء

أداة تحقق من أفكار الأعمال

تطبيق ويب لحجوزات المطاعم

متتبع مسار المبيعات

تطبيق جمع التعليقات

مولد الفواتير

موقع العضوية

أنشئ وأطلق وانمُ بسرعة أكبر مع Hostinger Horizons

توفر لك Hostinger Horizons منصة شاملة بدون برمجة لتحويل أفكار عملك إلى أداة وحلول مباشرة، بسرعة وسهولة ودون الحاجة إلى مهارات تقنية.

مُصمم خصيصًا للأفراد الذين يرغبون في احراز تقدم سريع

صف فكرتك، وسيحوّلها Horizons إلى أداة فعّالة، سريعة وسلسة وجاهزة للإطلاق. تعمل الأداة بأكثر من 80 لغة، كي لا يُفقد أي تفصيل في الترجمة.

شريك AI الشامل

يجمع Horizons بين خبرة المصمم ودقة المطور، ومهارات كاتب النصوص الإعلانية، في منصة واحدة تساعدك على البناء والإطلاق بشكل أسرع.

حلول فورية، مصمّمة للتوسع

تجنّب عناء التقنيات، Hostinger هنا لدعمك. بإعداد بسيط، يمكنك نشر أفكارك على الإنترنت بسرعة والتركيز على إدارة أعمالك.

دعم الخبراء، وقتما احتجت إليه

لن تبني مشروعك بمفردك. فريق خدمة العملاء لدينا جاهز لمساعدتك 24/7، مع دعم متعدد اللغات لمساعدتك على تخطّي أي صعاب.

هل تريد الغوص بشكل أعمق؟

استكشف دروسًا تعليمية شاملة وأدلة إرشادية وتعليمات مفصّلة ستنقلك من مبتدئ إلى محترف AI في وقت قصير. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في مجال AI، وأكثر.
دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
مقاطع فيديو
حسّن تعليماتك

حسّن تعليماتك

درس تعليمي
مقاطع فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
مقاطع فيديو

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! إنه مذهل - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث AI الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

الأسئلة الشائعة حول AI للشركات الصغيرة

فيما يلي إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا بين الشركات الصغيرة حول استخدام AI

ما هو AI للشركات الصغيرة وكيف يمكن أن يساعد؟

كم تبلغ تكلفة AI للشركات؟

هل يمكن لـ AI تحسين كفاءة وإنتاجية أعمالي؟

أذكر لي بعض تطبيقات AI للتسويق والمبيعات للشركات الصغيرة؟

هل أحتاج إلى مهارات تقنية أو فريق تكنولوجيا المعلومات للبدء في استخدام AI؟

ما هي أفضل طريقة لبدء استخدام AI في عملي؟

هل سيحل AI محل موظفي؟

ما هي التحديات التي ينبغي للشركات الصغيرة الانتباه إليها عند استخدام AI؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.