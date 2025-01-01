يشير مصطلح AI (الذكاء الاصطناعي) للشركات الصغيرة إلى أنظمة الحاسوب التي تُنجز مهامًا تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا، مثل تطوير الأدوات أو تصميم المواقع الإلكترونية. بالنسبة للشركات الصغيرة، يُمكن لـ AI أتمتة المهام المتكررة واستخلاص رؤى من بيانات العملاء، وأيضاً تخصيص التسويق وتحسين الخدمة، مما يُتيح لك التركيز على النمو. يُمكنك استكشاف المزيد من الأمثلة على AI في مجال الأعمال في مقالتنا المُفصّلة.