AI للشركات الصغيرة: غيّر طريقة عملك ونموّك
يمكن للشركات الصغيرة استخدام AI لتوفير الوقت وخفض التكاليف وفتح آفاق جديدة. مع Hostinger Horizons - منصة بدون برمجة - يمكنك تحويل أفكارك إلى واقع، من المواقع الإلكترونية إلى الأدوات التفاعلية، كل ذلك دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
كيف يساعد AI الشركات الصغيرة على البناء والتوسع
- أنشئ أدوات داخلية دون الاعتماد على المطورين
- أطلق منتجات MVP سريعة لاختبار الأفكار أو المنتجات الجديدة
- استبدل أدوات الأطراف الثالثة باهظة الثمن بحلول مخصصة وقابلة للتطوير
- سهّل العمليات من خلال أتمتة المهام المتكررة وسير العمل
- وفّر وقت الفريق للتركيز على الاستراتيجية والابتكار وعلاقات العملاء
استكشف تعليمات AI الجاهزة للاستخدام لتعزيز نموك
موقع تجاري
أداة تحقق من أفكار الأعمال
تطبيق ويب لحجوزات المطاعم
متتبع مسار المبيعات
تطبيق جمع التعليقات
مولد الفواتير
موقع العضوية
أنشئ وأطلق وانمُ بسرعة أكبر مع Hostinger Horizons
مُصمم خصيصًا للأفراد الذين يرغبون في احراز تقدم سريع
صف فكرتك، وسيحوّلها Horizons إلى أداة فعّالة، سريعة وسلسة وجاهزة للإطلاق. تعمل الأداة بأكثر من 80 لغة، كي لا يُفقد أي تفصيل في الترجمة.
شريك AI الشامل
يجمع Horizons بين خبرة المصمم ودقة المطور، ومهارات كاتب النصوص الإعلانية، في منصة واحدة تساعدك على البناء والإطلاق بشكل أسرع.
حلول فورية، مصمّمة للتوسع
تجنّب عناء التقنيات، Hostinger هنا لدعمك. بإعداد بسيط، يمكنك نشر أفكارك على الإنترنت بسرعة والتركيز على إدارة أعمالك.
دعم الخبراء، وقتما احتجت إليه
لن تبني مشروعك بمفردك. فريق خدمة العملاء لدينا جاهز لمساعدتك 24/7، مع دعم متعدد اللغات لمساعدتك على تخطّي أي صعاب.
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! إنه مذهل - شاهد بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث AI الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.
أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.