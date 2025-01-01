تكامل Supabase، إدارة سهلة للمستخدمين أضف حسابات مستخدمين، وفعّل تسجيلات دخول آمنة، وخزّن بيانات ديناميكية بسهولة. يساعدك Supabase على تقديم تجارب مخصصة دون الحاجة إلى تطوير واجهة خلفية.

تكامل الشريط، قبول المدفوعات عالج مدفوعاتك عبر الإنترنت مع Stripe. أنشئ معاملاتك بسرعة للمتاجر الرقمية أو الاشتراكات أو الخدمات دون الحاجة لمطور.

Google AdSense: استثمر في محتواك دمج Google AdSense لعرض الإعلانات ذات الصلة وتحويل حركة المرور إلى موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب إلى مصدر دخل.

تكاملات SEO: اعثر على موقعك على الإنترنت حسّن ظهورك على الإنترنت وترتيبك في نتائج البحث. بفضل ميزات SEO المدمجة، يُسهّل Hostinger Horizons على المزيد من المستخدمين اكتشاف موقعك أو تطبيقك الإلكتروني دون الحاجة إلى أدوات إضافية.