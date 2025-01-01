يحوّل Hostinger Horizons أفكارك إلى مواقع إلكترونية، وتطبيقات ويب، وأدوات. ما عليك سوى وصف ما تريده بأي لغة من ضمن أكثر 80 لغة، وسيتولى AI بناء الهيكل والميزات والتصميم نيابةً عنك.

هل تحتاج إلى تغييرات؟ تواصل مع AI، واختبر التحديثات، وانشرها في دقائق.