برنامج إحالة Hostinger Horizons
انضم إلى برنامج إحالة يقدر شراكتك، بالمجان!
التسويق بالإحالة الذي يضع المستخدم أولاً
معدلات تحويل عالية
استفد من أداء Hostinger Horizons القوي وأصولها الترويجية المُحسّنة
عمولات حسب الأداء
احصل على عمولة تصل إلى 60% لكل عملية شراء يتم إجراؤها.
تتبع سهل
احصل على لوحة تحكم إحالة شاملة لتتبع الحملات وتحسينها.
اكسب المزيد مع Hostinger Horizons في أربع خطوات بسيطة
انضم إلى البرنامج
سجّل في أقل من دقيقة، مجّانا.
استخدم لافتات الإحالة
احصل على مواد تسويقية جاهزة للاستخدام، كلها في مكان واحد.
تتبع أداءك
تتبَّع الحملات وطوّرها باستخدام لوحة برنامج إحالة قوية.
احصل على دفعتك
احصل على عمولة تصل إلى 60% على كل عملية بيع مؤهلة.