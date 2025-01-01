إنشاء تصميمات تفاعلية باستخدام نماذج AI الأولية
تصميم أحلامك أو موقع أحلامك أو تطبيق الويب الذي تحلم به أصبح في متناول يدك مع Hostinger Horizons.
كيفية إنشاء نموذج أولي لموقع إلكتروني
حدّد فكرتك وميزاتك الرئيسية
ابدأ بتخيل تصميمك أو فكرة أحلامك وكيف تريد أن يبدو وكيف تعمل.
صِف رؤيتك
بعد ذلك، اكتب مطالبة مفصلة في Horizons لتحويل فكرتك إلى حقيقة، سواء كان تصميمًا أو تطبيق ويب أو منتجًا أو موقعًا إلكترونيًا.
إنشاء نماذج AI الأولية
الآن يبدأ السحر! يمكنك اختبار نموذج AI الأولي وتعديله، والحصول على الملاحظات والتجارب قبل إطلاقه.
هل تحتاج إلى بعض أفكار نماذج AI الأولية؟
تطبيق ويب لحجوزات المطاعم
متتبع مبيعات pipeline
موقع العضوية
موقع أعمال إلكتروني
أداة تحقق من أفكار الأعمال
تطبيق جمع التعليقات
مولد الفواتير
من الفكرة إلى نموذج أولي جاهز في دقائق
نماذج AI الأولية دون عوائق
حوّل فكرتك إلى تطبيق ويب فعال، دون برمجة أو متاعب. تُنشئ Horizons التصميم والوظائف والمحتوى لك في دقائق.
فقط صفها، وسيتولى Horizons الباقي
من التخطيط إلى المنطق، يمكنك إنشاء تطبيقات تفاعلية بالكامل بمجرد وصف احتياجاتك. يدعم التطبيق أكثر من 80 لغة، ما يتيح لك إنشاء تطبيقاتك الخاصة.
أطلق مواقعك ببضع نقرات، وتطوّر معها تلقائيًا
ابدأ العمل مع الاستضافة والدومين والبريد الإلكتروني التجاري والتكاملات - كل شيء مشمول. لا أدوات خارجية، ولا تأخير.
تم إنشاؤه على البنية التحتية الموثوقة للـAI
تستخدم Horizons برامج LLM الرائدة والأدوات مثل Stripe وSupabase لتقديم تجارب جاهزة للإنتاج بسرعة.