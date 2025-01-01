No te pierdas la Cyber Oferta

El diseño, sitio web o app web de tus sueños está a tu alcance con Hostinger Horizons.

Cómo crear un prototipo de sitio web

Con Horizons, todo lo que necesitas hacer es describir tu idea y la IA creará un prototipo.
01

Define tu idea y funciones clave

Comienza imaginando el diseño o la idea de tus sueños y cómo quieres que se vea y funcione.

02

Describe tu visión

A continuación, escribe una descripción detallada en Horizons para dar vida a tu idea, ya sea un diseño, una app web, un producto o un sitio web.

03

Crea prototipos con IA

¡Ahora sucede la magia! Puedes probar y editar tu prototipo de IA, obtener comentarios e iterar antes de su lanzamiento.

¿Necesitas ideas para prototipos de IA?

App web para reservas de restaurantes

Permite que los clientes exploren los menús, reserven mesas y especifiquen preferencias alimenticias en la misma aplicación.
Rastreador del flujo de ventas

Sitio web para miembros

Sitio web profesional

Validador de ideas de negocio

App de recopilación de comentarios

Generador de facturas

De la idea al prototipo funcional en minutos

Prototipos con IA sin obstáculos

Convierte tu idea en una app web funcional, sin código y sin complicaciones. Horizons crea el diseño, la funcionalidad y el contenido por ti en minutos.

Tan solo descríbelo, Horizons se encarga del resto.

Desde el diseño hasta la lógica, puedes crear aplicaciones totalmente interactivas con solo describir lo que necesitas. Compatible con más de 80 idiomas, para que puedas crear con tus propias palabras.

Publica en solo unos clics y empieza a crecer

Publica tu sitio web con hosting, dominio, email profesional e integraciones: todo incluido. Sin herramientas de terceros, sin retrasos.

Creado con una infraestructura de IA de confianza

Horizons utiliza grandes modelos de lenguaje y herramientas líderes en el sector, como Stripe y Supabase, para ofrecer experiencias listas para publicar de forma rápida.

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre nuestra herramienta de prototipado con IA.

