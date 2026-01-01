এআই প্রোটোটাইপিং ব্যবহার করে ইন্টারেক্টিভ ডিজাইন তৈরি করুন

আপনার স্বপ্নের ডিজাইন, ওয়েবসাইট, অথবা ওয়েব অ্যাপ হোস্টিংগার হরাইজনসের নাগালের মধ্যে।

কিভাবে একটি ওয়েবসাইট প্রোটোটাইপ তৈরি করবেন

হরাইজনসের সাথে, আপনাকে যা করতে হবে তা হল আপনার ধারণাটি বর্ণনা করা, এবং এআই-চালিত প্রোটোটাইপিং এটিকে বাস্তবে পরিণত করবে।
01

আপনার ধারণা এবং মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংজ্ঞায়িত করুন

আপনার স্বপ্নের নকশা বা ধারণা কল্পনা করে শুরু করুন এবং আপনি এটি কীভাবে দেখতে এবং কার্যকরী করতে চান তা কল্পনা করুন।

02

তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করো।

তারপর, আপনার ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য Horizons-এ একটি বিস্তারিত প্রম্পট লিখুন, তা সে ডিজাইন, ওয়েব অ্যাপ, পণ্য বা ওয়েবসাইট যাই হোক না কেন।

03

এআই প্রোটোটাইপিং দিয়ে তৈরি করুন

এবার জাদু ঘটবে! আপনি আপনার AI প্রোটোটাইপ পরীক্ষা এবং সম্পাদনা করতে পারবেন, প্রতিক্রিয়া পেতে এবং লাইভ হওয়ার আগে পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন।

কিছু AI প্রোটোটাইপিং আইডিয়া দরকার?

রেস্তোরাঁ রিজার্ভেশন ওয়েব অ্যাপ

একই অ্যাপে গ্রাহকদের মেনু ব্রাউজ করতে, টেবিল বুক করতে এবং খাদ্যতালিকাগত পছন্দগুলি নির্দিষ্ট করতে দিন।
বিক্রয় পাইপলাইন ট্র্যাকার

সদস্যপদ ওয়েবসাইট

ব্যবসায়িক ওয়েবসাইট

ব্যবসায়িক ধারণা যাচাইকারী

প্রতিক্রিয়া সংগ্রহকারী অ্যাপ

ইনভয়েস জেনারেটর

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধারণা থেকে কার্যকরী প্রোটোটাইপ

বাধা ছাড়াই AI প্রোটোটাইপিং

আপনার আইডিয়াকে একটি কার্যকরী ওয়েব অ্যাপে পরিণত করুন, কোনও কোড এবং কোনও ঝামেলা ছাড়াই। হরাইজনস আপনার জন্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডিজাইন, কার্যকারিতা এবং কন্টেন্ট তৈরি করে।

শুধু বর্ণনা করো, বাকিটা হরাইজনস সামলাবে।

লেআউট থেকে লজিক পর্যন্ত, আপনার যা প্রয়োজন তা বর্ণনা করে আপনি সম্পূর্ণ ইন্টারেক্টিভ অ্যাপ তৈরি করতে পারেন। ৮০ টিরও বেশি ভাষা সমর্থন করে, তাই আপনি নিজের ভাষায় তৈরি করতে পারেন।

ক্লিকেই লঞ্চ করুন, অটোপাইলটে উন্নতি করুন

হোস্টিং, ডোমেইন, ব্যবসায়িক ইমেল এবং ইন্টিগ্রেশন সহ লাইভ হন - সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। কোনও তৃতীয় পক্ষের সরঞ্জাম নেই, কোনও বিলম্ব নেই।

বিশ্বস্ত এআই অবকাঠামোর উপর নির্মিত

হরাইজনস দ্রুত উৎপাদন-প্রস্তুত অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য শীর্ষস্থানীয় এলএলএম এবং স্ট্রাইপ এবং সুপাবেসের মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করে।

আপনার অনন্য ওয়েবসাইটের ধারণা বাস্তবে রূপান্তর করতে প্রস্তুত?

ডিজাইন প্রোটোটাইপিং সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আমাদের AI প্রোটোটাইপিং টুল সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

প্রোটোটাইপিং কী?

প্রোটোটাইপ তৈরি করতে কি আমার নকশা দক্ষতার প্রয়োজন?

কিভাবে একটি প্রোটোটাইপ আমাকে তহবিল বা ক্লায়েন্ট অনুমোদন পেতে সাহায্য করতে পারে?

তৈরি করা নকশা কি অনন্য?

আমি কীভাবে একটি ওয়েবসাইট প্রোটোটাইপ পরীক্ষা করব এবং প্রতিক্রিয়া পাব?

একটি প্রোটোটাইপ এবং একটি লাইভ ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য কী?

আমি কি হোস্টিংগারে আমার প্রোটোটাইপটিকে একটি বাস্তব, লাইভ ওয়েবসাইটে রূপান্তর করতে পারি?

