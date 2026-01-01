Power up your website or web app
Hostinger Horizons makes it easy to connect your project with essential services like payments, user accounts, analytics, and more – all without writing a single line of code.
Hostinger Horizons connects your site or app to the tools you need to grow and scale. Skip the technical hassle – simply describe what you want, and the AI handles the rest.Need logins, payments, or monetization? Hostinger Horizons integrates services like Supabase, Stripe, and AdSense, and can connect to other tools on request.
ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টকে ৪৫% কমিয়ে দেয়, হোস্টিংগার হরাইজনসের মতো টুলগুলি সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রাকৃতিক ভাষাকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফ্টওয়্যার তৈরিতে প্রবেশের বাধা নাটকীয়ভাবে কম।
সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করার সুযোগ হয়েছে এবং আমি অবশ্যই বলতে চাই যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 😎
মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির জন্য হোস্টিংগার হরাইজনস হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর ভাইব কোড টুল।
হোস্টিংগার হরাইজনস হল এমভিপি তৈরি করার এবং সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করার আগে ধারণাগুলি পরীক্ষা করার একটি নতুন এবং উদ্ভাবনী উপায়।
হোস্টিংগারের HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য যা চান তা তৈরি করা কতটা সহজ তা আপনি বিশ্বাস করবেন না! অসাধারণ - নিজেই দেখুন!
হোস্টিংগার হরাইজনস এমন একটি হাতিয়ার যার সাহায্যে আপনি আপনার মনে আসা ধারণাটি তৈরি করতে পারেন - আপনাকে কেবল এটি ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এটি কাজ করে।
Hostinger Horizons-এর সাথে সবকিছু যেভাবে এগোচ্ছে তা আমার খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা সত্যিই মজাদার। এটি কেবল আমার জন্যই নয়, আমি আরও অনেকের জন্যই একটি গেম চেঞ্জার হয়ে উঠেছে।
আমি ভাবছি হোস্টিংগার কীভাবে হরাইজনসকে জিতিয়েছে... এটা কত দ্রুত যে কেউ সামনে এবং পিছনে মোতায়েন করতে পারে তা সত্যিই পাগলের মতো।
তোমরা হরাইজনস এআই তৈরি না করা পর্যন্ত এই প্রকল্পটি আমার কোনও দিনের তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলতে পারছি না। ওয়েব অ্যাপস কোডিং সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ০ এবং এটি এখানেই। ফেলোদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রকল্পটি লাইভ। ওহ!
অন্য সবকিছুর তুলনায় হোস্টিংগার হরাইজনস সত্যিই এক পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ। আমার ওয়েব অ্যাপে আমার ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেন সেট আপ করা খুব সহজ ছিল - আমি বললাম, 'বাহ!'
এখন আপনি Hostinger Horizons-এ একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়ে ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারেন। সত্যিই দারুন জিনিস!
আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি একটি গেম-চেঞ্জার! এই নো-কোড এআই অ্যাপ নির্মাতা কয়েক মিনিটের মধ্যে চটকদার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে - আপনার জন্য ডিজাইন, কোড এবং লেখা। একবার চেষ্টা করে দেখার মতো।
এটি এমন একজন শীর্ষ-স্তরের ওয়েব ডেভেলপার/সফ্টওয়্যার ডেভেলপারের মতো যা আপনি কল্পনা করতে পারেন তা তৈরি করার জন্য প্রস্তুত।
হোস্টিংগার হরাইজনস দিয়ে আপনি বেশ সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারেন। এটি একটি সাধারণ ওয়েবসাইট নির্মাতার থেকে ভিন্ন - এটি আরও অনেক কিছু।