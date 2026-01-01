আমাদের AI নির্মাতার সাথে আপনার স্বপ্নের ধারণাটি চালু করুন
Hostinger Horizons-এর নো-কোড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই অ্যাপ, ব্যবসা বা টুলটিকে বাস্তবে পরিণত করুন।
আমাদের AI নির্মাতার সাথে আপনার ধারণাটি কীভাবে চালু করবেন
আপনার ধারণা এবং এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংজ্ঞায়িত করুন।
আপনি কোন ধরণের ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে চান তা নির্ধারণ করুন, তারপর এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি রূপরেখা দিন - পৃষ্ঠা এবং নকশা থেকে শুরু করে ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট বা পেমেন্ট সিস্টেম পর্যন্ত।
তুমি যা চাও শুধু বর্ণনা করো।
কোডিংয়ের জটিলতা এড়িয়ে চলুন। হোস্টিংগার হরাইজনসের সাহায্যে, আপনার ধারণাটি বর্ণনা করুন এবং এআই প্রম্পটগুলিকে সম্পূর্ণ কার্যকরী ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপে পরিণত করুন - কোনও কোডের প্রয়োজন নেই।
তৈরি করুন, পরীক্ষা করুন এবং চালু করুন
আপনার প্রকল্প তৈরি করুন, কাস্টমাইজ করুন এবং পরীক্ষা চালান। এটি প্রস্তুত হয়ে গেলে, এক ক্লিকেই আপনার ওয়েবসাইট বা অ্যাপ অনলাইনে প্রকাশ করুন।
আমাদের AI বিল্ডার দিয়ে আপনি কী তৈরি করতে পারেন তা দেখুন
সদস্যপদ ওয়েবসাইট
ইনভয়েস জেনারেটর
ব্যবসায়িক ওয়েবসাইট
ব্যবসায়িক ধারণা যাচাইকারী
বিক্রয় পাইপলাইন ট্র্যাকার
প্রতিক্রিয়া সংগ্রহকারী অ্যাপ
রেস্তোরাঁ রিজার্ভেশন ওয়েব অ্যাপ
হোস্টিংগার হরাইজনস এআই বিল্ডারের সাহায্যে দ্রুত এবং স্মার্টভাবে তৈরি করুন
অল-ইন-ওয়ান এআই ওয়েব অ্যাপ নির্মাতা
কোড এবং ডিজাইন থেকে শুরু করে কন্টেন্ট এবং SEO, হরাইজনস সবকিছুই পরিচালনা করে। স্ট্রাইপ এবং সুপাবেসের মতো টুলগুলিকে সংযুক্ত করে বাস্তব, কার্যকরী অ্যাপ চালু করুন - কোনও প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই।
গতির জন্য তৈরি, সংগ্রামের জন্য নয়
আপনার ধারণাটি বর্ণনা করুন, এবং AI এটিকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি চালু করার জন্য প্রস্তুত অ্যাপে পরিণত করে। ৮০+ ভাষার সমর্থন সহ, আপনি নিজের ভাষায় তৈরি করতে পারেন।
দ্রুত লঞ্চ করুন, দ্রুত স্কেল করুন
এক ক্লিকেই লাইভে যান: নিরাপদ হোস্টিং, একটি কাস্টম ডোমেন নাম, ব্যবসায়িক ইমেল এবং আরও অনেক কিছু - সবই অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় পক্ষের সরঞ্জামগুলি এড়িয়ে যান এবং সীমা ছাড়াই বৃদ্ধি পান।
শীর্ষ প্রযুক্তি দ্বারা চালিত
আপনার সাহসী ওয়েব অ্যাপ আইডিয়ার জন্য পরিষ্কার কোড, পালিশ করা কন্টেন্ট এবং মসৃণ ডিজাইন সরবরাহ করতে হরাইজনস উন্নত এলএলএম এবং শীর্ষস্থানীয় ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করে।