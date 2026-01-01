Unlock the complete Hostinger Horizons experience

30% ছাড়
Explorer
৳  1,229.00
৳  859.00 /মাস
30 এআই ক্রেডিট/মাস
৳10,308.00-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳14,748.00)। ৳859.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
কোনও ফ্রি ডোমেইন নেই
১ বছরের জন্য প্রতি ওয়েবসাইটে ১টি করে বিনামূল্যে মেলবক্স

এক্সপ্লোরারের সুবিধা:

টি ওয়েবসাইট তৈরি করুন
ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট, লগইন, ডেটা স্টোরেজ যোগ করুন
প্রকল্পের সংস্করণ ইতিহাস
SEO-অপ্টিমাইজড প্রকল্পগুলি
AI টুল ব্যবহার করে খুঁজে পান
টেক্সট সহ প্রম্পট করুন
মৌলিক সহায়তা
সবচেয়ে জনপ্রিয়
30% ছাড়
Starter
৳  2,459.00
৳  1,719.00 /মাস
70 এআই ক্রেডিট/মাস
৳20,628.00-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳29,508.00)। ৳1,719.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে ডোমেইন
১ বছরের জন্য প্রতি ওয়েবসাইটে ২টি করে বিনামূল্যে মেলবক্স

এক্সপ্লোরারে সবকিছু, এবং আরও:

২৫টি ওয়েবসাইট তৈরি করুন
অগ্রাধিকার ২৪/৭ গ্রাহক সহায়তা
সাবস্ক্রিপশন বিক্রি করুন
ভৌত এবং ডিজিটাল পণ্য বিক্রি করুন
বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পের দর্শকদের ট্র্যাক করুন
ছবি এবং ভয়েস সহ প্রম্পট করুন
সাহায্য ও নির্দেশনার জন্য বিনামূল্যে চ্যাট মোড
AI প্রম্পট না করেই টেক্সট এবং ছবি সম্পাদনা করুন
যেকোনো সময় AI ক্রেডিট টপ আপ করুন
প্রকল্পগুলিতে সহযোগিতা করুন
29% ছাড়
Hobbyist
৳  6,869.00
৳  4,909.00 /মাস
200 এআই ক্রেডিট/মাস
৳58,908.00-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳82,428.00)। ৳4,909.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে ডোমেইন
5 ১ বছরের জন্য প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য বিনামূল্যে মেলবক্স

স্টার্টারে সবকিছু, এবং আরও:

৫০টি ওয়েবসাইট তৈরি করুন
কোড সম্পাদক
টেমপ্লেট হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ডুপ্লিকেট প্রকল্প
20% ছাড়
Hustler
৳  12,259.00
৳  9,809.00 /মাস
400 এআই ক্রেডিট/মাস
৳117,708.00-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳147,108.00)। ৳9,809.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে ডোমেইন
5 ১ বছরের জন্য প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য বিনামূল্যে মেলবক্স

হবিস্ট-এ সবকিছু, এবং আরও:

নতুন বৈশিষ্ট্যগুলিতে আগেভাগে অ্যাক্সেস পান
The price shown is the monthly rate excluding any applicable taxes.

What users are saying about Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টকে ৪৫% কমিয়ে দেয়, হোস্টিংগার হরাইজনসের মতো টুলগুলি সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রাকৃতিক ভাষাকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফ্টওয়্যার তৈরিতে প্রবেশের বাধা নাটকীয়ভাবে কম।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করার সুযোগ হয়েছে এবং আমি অবশ্যই বলতে চাই যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির জন্য হোস্টিংগার হরাইজনস হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল বিশেষজ্ঞ

হোস্টিংগার হরাইজনস হল এমভিপি তৈরি করার এবং সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করার আগে ধারণাগুলি পরীক্ষা করার একটি নতুন এবং উদ্ভাবনী উপায়।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

হোস্টিংগারের HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য যা চান তা তৈরি করা কতটা সহজ তা আপনি বিশ্বাস করবেন না! অসাধারণ - নিজেই দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কন্টেন্ট নির্মাতা

হোস্টিংগার হরাইজনস এমন একটি হাতিয়ার যার সাহায্যে আপনি আপনার মনে আসা ধারণাটি তৈরি করতে পারেন - আপনাকে কেবল এটি ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এটি কাজ করে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Hostinger Horizons-এর সাথে সবকিছু যেভাবে এগোচ্ছে তা আমার খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা সত্যিই মজাদার। এটি কেবল আমার জন্যই নয়, আমি আরও অনেকের জন্যই একটি গেম চেঞ্জার হয়ে উঠেছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি ভাবছি হোস্টিংগার কীভাবে হরাইজনসকে জিতিয়েছে... এটা কত দ্রুত যে কেউ সামনে এবং পিছনে মোতায়েন করতে পারে তা সত্যিই পাগলের মতো।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

তোমরা হরাইজনস এআই তৈরি না করা পর্যন্ত এই প্রকল্পটি আমার কোনও দিনের তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলতে পারছি না। ওয়েব অ্যাপস কোডিং সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ০ এবং এটি এখানেই। ফেলোদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রকল্পটি লাইভ। ওহ!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্য সবকিছুর তুলনায় হোস্টিংগার হরাইজনস সত্যিই এক পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ। আমার ওয়েব অ্যাপে আমার ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেন সেট আপ করা খুব সহজ ছিল - আমি বললাম, 'বাহ!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি Hostinger Horizons-এ একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়ে ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারেন। সত্যিই দারুন জিনিস!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি একটি গেম-চেঞ্জার! এই নো-কোড এআই অ্যাপ নির্মাতা কয়েক মিনিটের মধ্যে চটকদার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে - আপনার জন্য ডিজাইন, কোড এবং লেখা। একবার চেষ্টা করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি এমন একজন শীর্ষ-স্তরের ওয়েব ডেভেলপার/সফ্টওয়্যার ডেভেলপারের মতো যা আপনি কল্পনা করতে পারেন তা তৈরি করার জন্য প্রস্তুত।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

হোস্টিংগার হরাইজনস দিয়ে আপনি বেশ সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারেন। এটি একটি সাধারণ ওয়েবসাইট নির্মাতার থেকে ভিন্ন - এটি আরও অনেক কিছু।

