হোস্টিংগার হরাইজনস শেয়ার করুন এবং ১৫০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত আয় করুন

আপনার বন্ধু তাদের প্রথম Hostinger Horizons প্ল্যানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তার ২০% (সর্বোচ্চ ১৫০ USD) উপার্জন করুন। এছাড়াও, আপনার বন্ধু অতিরিক্ত ২০% ছাড় পাবেন।

How it works

01

Share your referral link

হোস্টিংগার হরাইজনস বা রেফারেল ড্যাশবোর্ড থেকে সরাসরি আপনার কাস্টম লিঙ্কটি কপি করুন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।

02

Wait for them to upgrade

আপনার বন্ধুরা যখন তাদের প্রথম Hostinger Horizons প্ল্যান কিনবে এবং ৪৫+ দিনের জন্য পরিষেবাগুলি ব্যবহার করবে তখন পুরষ্কার পাবে।

03

আপনার পেমেন্ট পান

আপনার উপার্জন আপনাকে PayPal, ওয়্যার ট্রান্সফার, অথবা Hostinger ব্যালেন্সের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

Help others start building with AI and get rewarded

Use your referral link anywhere

  • Send it directly to a friend starting a project
  • Add it to your content or social bios
  • Drop it in your communities or group chats
আপনার পুরষ্কার: ২০% কমিশন

আপনার বন্ধুরা যখন তাদের প্রথম Hostinger Horizons প্ল্যান কিনবে এবং এটি ৪৫+ দিনের জন্য ব্যবহার করবে তখন পুরষ্কার জিতবে।

Hostinger Horizons referral program FAQs

আমি আমার রেফারেল লিঙ্ক কোথায় পাব?

আমি কতজনকে রেফার করতে পারি?

আমি কত টাকা আয় করতে পারব?

আমার বন্ধু কী পাবে?

আমার পুরস্কার পেতে ৪৫ দিন সময় লাগে কেন?

আমি আমার উপার্জন কিভাবে পাব?

আমি কিভাবে আমার রেফারেলের অবস্থা পরীক্ষা করতে পারি?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

