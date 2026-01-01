হোস্টিংগার হরাইজনস শেয়ার করুন এবং ১৫০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত আয় করুন
আপনার বন্ধু তাদের প্রথম Hostinger Horizons প্ল্যানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তার ২০% (সর্বোচ্চ ১৫০ USD) উপার্জন করুন। এছাড়াও, আপনার বন্ধু অতিরিক্ত ২০% ছাড় পাবেন।
How it works
Share your referral link
হোস্টিংগার হরাইজনস বা রেফারেল ড্যাশবোর্ড থেকে সরাসরি আপনার কাস্টম লিঙ্কটি কপি করুন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।
Wait for them to upgrade
আপনার বন্ধুরা যখন তাদের প্রথম Hostinger Horizons প্ল্যান কিনবে এবং ৪৫+ দিনের জন্য পরিষেবাগুলি ব্যবহার করবে তখন পুরষ্কার পাবে।
আপনার পেমেন্ট পান
আপনার উপার্জন আপনাকে PayPal, ওয়্যার ট্রান্সফার, অথবা Hostinger ব্যালেন্সের মাধ্যমে পাঠানো হবে।
Help others start building with AI and get rewarded
Use your referral link anywhere
- Send it directly to a friend starting a project
- Add it to your content or social bios
- Drop it in your communities or group chats