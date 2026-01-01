شارك في Hostinger Horizons واربح إلى غاية 150USD

اكسب 20% من المبلغ الذي يدفعه صديقك مقابل اشتراكه الأول في Hostinger Horizons (إلى غاية 150USD). كما سيحصل صديقك على خصم إضافي بنسبة 20%.

كيف يعمل

01

شارك رابط إحالتك

انسخ رابطك المخصص مباشرة من لوحة معلومات Hostinger Horizons أو الإحالات وشاركه مع أصدقائك.

02

انتظر حتى تنتهي عملية الترقية

احصل على مكافأة عندما يشتري أصدقاؤك خطة Hostinger Horizons الأولى الخاصة بهم ويستخدمون الخدمات لمدة 45 يومًا أو أكثر.

03

أحصل على أرباحك

سيتم إرسال أرباحك إليك عبر PayPal أو التحويل البنكي أو رصيد Hostinger.

ساعد الآخرين على البدء في البناء باستخدام AI واحصل على المكافأة

استخدم رابط الإحالة الخاص بك في أي مكان

  • أرسلها مباشرةً إلى صديق بصدد بدء مشروعه
  • أضفها إلى المحتوى الخاص بك أو السيرة الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي
  • أسقطها في مجتمعاتك أو محادثاتك الجماعية
مكافأتك: عمولة 20%

احصل على مكافآت عندما يشتري أصدقاؤك خطة Hostinger Horizons الأولى الخاصة بهم ويستخدمونها لمدة 45 يومًا أو أكثر.

الأسئلة الشائعة حول برنامج إحالة Hostinger Horizons

من أين أحصل على رابط الإحالة الخاص بي؟

كم عدد الأشخاص الذين يمكنني إحالتهم؟

كم يمكنني أن أربح؟

على ما سيحصل صديقي؟

لماذا يستغرق الأمر 45 يومًا للحصول على مكافأتي؟

كيف سأستلم أرباحي؟

كيف يمكنني التحقق من حالة إحالاتي؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

