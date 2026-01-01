هل لديك فكرة؟ أطلقها اليوم.
صِف فكرتك أو اختر قالب
ما عليك سوى إخبار AI بفكرتك ومشاهدتها تتحقق - أو اختر قالبًا للبدء بشكل أسرع.
أضف تعديلاتك بسهولة
اطلب من AI تعديل أي شيء - من النص والتصميم إلى الوظائف. حسّن النصوص والصور بنفسك في محرر المحتوى.
ابدأ البث المباشر بنقرة واحدة
أطلق موقعك الإلكتروني بنقرة واحدة ضمن نطاق مخصص - عندما تكون مستعدًا.
تكاملات
اربط Stripe و Supabase لإطلاق منتجات حقيقية وجاهزة، دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
أكثر من 80 لغة
يعمل Horizons بأكثر من 80 لغة، لذا يمكنك البناء بكلماتك الخاصة.
إطلاق سريع
احصل على استضافة آمنة ودومين مخصّص وبريد إلكتروني تجاري والمزيد، كل ذلك في مكان واحد.
مدعوم بأحدث التقنيات
يعتمد Horizons على أحدث أنظمة LLM لتقديم أكواد ونصوص وتصميمات عالية الجودة.
دعم الخبراء
احصل على المساعدة 24/7 من خبراء نجاح العملاء الودودين لدينا، بـ 8 لغات.
أكثر من 20 عامًا من الخبرة
تم إنشاء Horizons بواسطة Hostinger، وهي شركة تضم أكثر من 4 ملايين عميل سعيد على مستوى العالم.
احصل على تجربة Hostinger Horizons الكاملة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
يمكنك الإلغاء متى أردت
ميزات Explorer:
كل شيء في Explorer، بالإضافة إلى:
كل شيء في Starter، بالإضافة إلى:
كل شيء في Hobbyist، بالإضافة إلى:
محبوب من قبل المستخدمين، وموصى به من قبل قادة المجال
يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! إنه مذهل - شاهد بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث AI الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.
أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.