هل لديك فكرة؟ أطلقها اليوم.

أنشئ مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب كاملة الوظائف من خلال الدردشة ببساطة مع AI. أطلقها في الحال بنقرة واحدة دون مهارات برمجة.

قوالب جاهزة

جميع القوالبمواقع إلكترونيةتطبيقات
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

لم تجد القالب الذي تحتاجه؟ ما عليك سوى وصفه، وسيُنشئه AI من أجلك.

صِف فكرتك أو اختر قالب

ما عليك سوى إخبار AI بفكرتك ومشاهدتها تتحقق - أو اختر قالبًا للبدء بشكل أسرع.

أضف تعديلاتك بسهولة

اطلب من AI تعديل أي شيء - من النص والتصميم إلى الوظائف. حسّن النصوص والصور بنفسك في محرر المحتوى.

ابدأ البث المباشر بنقرة واحدة

أطلق موقعك الإلكتروني بنقرة واحدة ضمن نطاق مخصص - عندما تكون مستعدًا.

شريك AI الشامل

من البرمجة والتصميم إلى المحتوى وتحسين محركات البحث، دع Horizons تتكفّل بكل شيء. ما عليك سوى وصف فكرتك وسيتولّى Horizons تحويلها إلى واقع. سرعة وجاهزية الإطلاق.

تكاملات

اربط Stripe و Supabase لإطلاق منتجات حقيقية وجاهزة، دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

أكثر من 80 لغة

يعمل Horizons بأكثر من 80 لغة، لذا يمكنك البناء بكلماتك الخاصة.

إطلاق سريع

احصل على استضافة آمنة ودومين مخصّص وبريد إلكتروني تجاري والمزيد، كل ذلك في مكان واحد.

مدعوم بأحدث التقنيات

يعتمد Horizons على أحدث أنظمة LLM لتقديم أكواد ونصوص وتصميمات عالية الجودة.

دعم الخبراء

احصل على المساعدة 24/7 من خبراء نجاح العملاء الودودين لدينا، بـ 8 لغات.

أكثر من 20 عامًا من الخبرة

تم إنشاء Horizons بواسطة Hostinger، وهي شركة تضم أكثر من 4 ملايين عميل سعيد على مستوى العالم.

احصل على تجربة Hostinger Horizons الكاملة

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

30% خصم
Explorer
MAD  92.99
MAD  64.99 /الشهر
30 رصيد AI/الشهر
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 779.88 (السعر العادي MAD 1,115.88). يتم التجديد بسعر MAD 64.99/الشهر.
لا يوجد دومين مجاني
صندوق بريد مجاني واحد لكل موقع لمدة عام واحد

ميزات Explorer:

أنشئ 1 موقع
أضف حسابات المستخدمين وتسجيلات الدخول وتخزين البيانات
تاريخ إصدار المشروع
مشاريع مُحسّنة لتقنيات SEO
تم العثور عليه بواسطة أدوات AI
تعليمات بالنصوص
الدعم الأساسي
الأكثر شهرة
30% خصم
Starter
MAD  185.99
MAD  129.99 /الشهر
70 رصيد AI/الشهر
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 1,559.88 (السعر العادي MAD 2,231.88). يتم التجديد بسعر MAD 129.99/الشهر.
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
صندوقان بريد مجانيان لكل موقع لمدة عام واحد

كل شيء في Explorer، بالإضافة إلى:

أنشئ إلى غاية 25 مشروعًا
دعم عملاء 24/7
بيع الاشتراكات
بيع المنتجات المادية والرقمية
تتبع زوار المشروع باستخدام التحليلات
تعليمات بالصور والصوت
وضع الدردشة المجاني للمساعدة والتوجيه
قم بتحرير النصوص والصور دون تعليمات الـAI
قم بشحن رصيد AI في أي وقت
التعاون في المشاريع
29% خصم
Hobbyist
MAD  519.99
MAD  370.99 /الشهر
200 رصيد AI/الشهر
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 4,451.88 (السعر العادي MAD 6,239.88). يتم التجديد بسعر MAD 370.99/الشهر.
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة عام واحد

كل شيء في Starter، بالإضافة إلى:

أنشئ إلى غاية 50 مشروعًا
محرر الشفرة
مشاريع مكررة لاستخدامها كقوالب
20% خصم
Hustler
MAD  927.99
MAD  741.99 /الشهر
400 رصيد AI/الشهر
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 8,903.88 (السعر العادي MAD 11,135.88). يتم التجديد بسعر MAD 741.99/الشهر.
دومين مجاني لمدة سنة واحدة
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة عام واحد

كل شيء في Hobbyist، بالإضافة إلى:

احصل على وصول مبكر إلى الميزات الجديدة
محبوب من قبل المستخدمين، وموصى به من قبل قادة المجال

نفخر بدعم المبدعين والشركات حول العالم. إليكم آراء بعضهم.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! إنه مذهل - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث AI الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرتك إلى حقيقة؟

لا حاجة لبطاقة ائتمان

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

