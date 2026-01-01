جميع الميزات اللازمة لتحفيز فكرتك القادمة
اكتشف ما يقدمه Hostinger Horizons. ميزات قوية تساعدك على إنشاء المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب وتشغيلها بشكل أسرع وأسهل ودون أكواد.
تم تصميمه للقيام بالمزيد، منذ البداية
أطلق مشروعك دون كتابة أي سطر برمجي. ما عليك سوى شرح ما تريده، وسيتولى AI الباقي، من التصميم إلى الميزات.
وسّع إمكانيات موقعك الإلكتروني أو تطبيقك. أضف المدفوعات وحسابات المستخدمين والتحليلات والمزيد.
انطلق فورًا. اختبر موقعك أو تطبيقك الإلكتروني، وعدّله، وانشره في دقائق.
مدعوم بأحدث النماذج اللغوية الكبيرة لضمان السرعة والإبداع.
تخصيص مكونات النص بصريًا في الوقت الفعلي.
حمّل صورة، واحصل على تصميم. يمكنك تحويل المراجع البصرية إلى صفحات ويب كاملة.
مع كل مشروع تُنشئه، تضمن لك Hostinger Horizons ظهورًا سهلاً على بحث جوجل وChatGPT وغيره من المنصات.
بفضل إمكانية الوصول الكامل إلى كود مشروعك، يمكنك إصلاحه وضبطه والبناء عليه وفقًا لشروطك.
شريكك في مجال AI الذي يغطي كل شيء
النشر والتحديث
ابدأ البث المباشر بنقرة واحدة. حدّث في أي وقت دون الحاجة للإعداد أو إعادة النشر.
إصلاح الأخطاء تلقائيًا
إذا حدث أي خلل، يساعدك Horizons في اكتشاف المشكلات وإصلاحها تلقائيًا.
استعادة الإصدار
ارجع إلى أي إصدار سابق بنقرة واحدة. لا حاجة لأدوات التحكم في الإصدارات.
جاهز لتقنيات SEO
تساعد أفضل ممارسات SEO المضمنة على تصنيف مواقعك دون الحاجة إلى إضافات أو إعدادات إضافي.
دردشة AI
صف التغييرات أو اطلب ميزات جديدة بأسلوبك الخاص. سيعمل AI على تحديث مشروعك فورًا. ولن يتطلب الأمر أي جهد للتعلّم.
احصل على تجربة Hostinger Horizons الكاملة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
يمكنك الإلغاء متى أردت
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! إنه مذهل - شاهد بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث AI الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.
أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.