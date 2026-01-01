Alle functies om je volgende idee te ontwikkelen
Ontdek wat Hostinger Horizons te bieden heeft — krachtige functies waarmee je sneller, eenvoudiger en zonder code websites en web apps kunt bouwen en lanceren.
Gebouwd voor meer, vanaf het eerste moment
Start je project zonder ook maar één regel code te schrijven. Omschrijf wat je wilt, en AI regelt de rest – van ontwerp tot functionaliteit.
Breid de mogelijkheden van je website of app uit. Voeg betalingen, gebruikersaccounts, analyses en meer toe.
Direct live. Test, optimaliseer en publiceer je website of web app in enkele minuten.
Aangedreven door de meest geavanceerde grote taalmodellen die snelheid en creativiteit garanderen.
Pas tekstcomponenten visueel in realtime aan.
Upload een afbeelding, ontvang een ontwerp. Je kunt visuele referenties in complete webpagina's omzetten.
Bij elk project dat je bouwt, zorgt Hostinger Horizons ervoor dat het vindbaar is. Van Google Search tot ChatGPT — alles is geregeld.
Met volledige toegang tot de code van je project kun je aanpassingen doorvoeren, verfijnen en bouwen op je eigen voorwaarden.
Je AI-partner die alles voor je regelt
Publiceren en updaten
Ga live met één enkele klik. Voer op elk moment updates uit — geen installatie of herimplementatie nodig.
Automatisch fouten oplossen
Als er iets kapot gaat, helpt Horizons automatisch bij het opsporen en oplossen van problemen.
Versie herstellen
Met één klik terug naar een eerdere versie. Geen tools voor versiebeheer nodig.
SEO-klaar
Ingebouwde SEO-best practices zorgen ervoor dat je websites hoger scoren, zonder dat je plug-ins of extra instellingen nodig hebt.
AI-chat
Beschrijf wijzigingen of vraag nieuwe functies aan in je eigen woorden. De AI past je project direct aan. Er is geen leercurve.
Ontdek alles wat Hostinger Horizons te bieden heeft
30-dagen-geld-terug-garantie
Op elk moment opzegbaar
Voordelen Explorer:
Alles in Explorer, plus:
Alles in Starter, plus:
Alles in Hobbyist, plus:
Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen
Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger Horizons wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Dit project stond al zó lang op mijn lijst van ooit-nog-te-doen, tot Horizons AI kwam. Ik heb echt geen kennis van webapplicaties bouwen — nul! En nu staat mijn droomproject om anderen te helpen gewoon live. Joepie!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger Horizons in te voeren. Echt gaaf!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.