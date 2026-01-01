AI voor kleine bedrijven: verander hoe je werkt en groei

Met AI kunnen kleine bedrijven tijd en kosten besparen, en nieuwe kansen creëren. Met Hostinger Horizons - een no-code platform - kun je jouw ideeën tot leven brengen, van websites tot interactieve tools, allemaal zonder technische vaardigheden.

Hoe AI kleine bedrijven helpt bij het bouwen en opschalen

  • Bouw interne tools zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars
  • Lanceer snel MVP's om nieuwe ideeën of producten te testen
  • Vervang dure tools van derden door op maat gemaakte, schaalbare oplossingen
  • Stroomlijn de bedrijfsvoering door repetitieve taken en workflows te automatiseren
  • Maak tijd vrij voor je team, zodat zij zich op strategie, innovatie en klantcontact kunnen richten
Ontdek kant-en-klare AI- prompts die je groei stimuleren

We hebben een bibliotheek samengesteld met op maat gemaakte AI-prompts voor kleine bedrijven, zodat je AI snel en vol vertrouwen kunt gebruiken. Met Hostinger Horizons kun je deze prompts tot leven brengen - klik gewoon op 'Begin met bouwen' en lanceer je volgende tool of project.
Bedrijfswebsite

Bouw een snelle en responsieve website voor je merk, met alles wat je nodig hebt voor maximale conversie.
Business idee validator

Restaurant reserveringen web app

Verkoop funnel tracker

Feedback verzamel app

Factuur generator

Lidmaatschap website

Bouw, lanceer en groei sneller met Hostinger Horizons

Hostinger Horizons bied je een alles-in-één no-codeplatform waarmee je je zakelijke ideeën snel, eenvoudig en zonder technische vaardigheden kunt omzetten in live tools en oplossingen.

Gemaakt voor wie snel moet schakelen

Beschrijf je idee en Horizons maakt er een werkende tool van - snel, naadloos en klaar voor lancering. Het werkt in meer dan 80 talen, dus er gaat niets verloren bij het vertalen.

Jouw alles-in-één AI-partner

Horizons combineert de expertise van een ontwerper, ontwikkelaar en copywriter in één platform, waarmee je sneller kunt bouwen en lanceren.

Directe oplossingen, gebouwd om te schalen

Geen gedoe met technologie meer – Hostinger staat voor je klaar. Met een eenvoudige installatie kun je je ideeën snel online zetten en je blijven concentreren op het runnen van je bedrijf.

Deskundige ondersteuning, wanneer jij die nodig hebt

Je bouwt nooit alleen. Ons klantensuccessteam staat 24/7 voor je klaar, met meertalige ondersteuning om je door elke uitdaging te loodsen.

Wil je meer weten?

Verken uitgebreide tutorials, praktische handleidingen en stapsgewijze instructies die je in een mum van tijd van beginner tot AI-professional maken. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en meer.
Snelstartgids

Snelstartgids

Tutorial
Video
Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

Tutorial
Video
Veelvoorkomende fouten die je moet vermijden

Veelvoorkomende fouten die je moet vermijden

Tutorial
Video

Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger Horizons wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Dit project stond al zó lang op mijn lijst van ooit-nog-te-doen, tot Horizons AI kwam. Ik heb echt geen kennis van webapplicaties bouwen — nul! En nu staat mijn droomproject om anderen te helpen gewoon live. Joepie!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger Horizons in te voeren. Echt gaaf!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

AI voor kleine bedrijven FAQ's

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over het gebruik van AI door kleine bedrijven

