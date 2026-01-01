AI voor kleine bedrijven: verander hoe je werkt en groei
Met AI kunnen kleine bedrijven tijd en kosten besparen, en nieuwe kansen creëren. Met Hostinger Horizons - een no-code platform - kun je jouw ideeën tot leven brengen, van websites tot interactieve tools, allemaal zonder technische vaardigheden.
Hoe AI kleine bedrijven helpt bij het bouwen en opschalen
- Bouw interne tools zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars
- Lanceer snel MVP's om nieuwe ideeën of producten te testen
- Vervang dure tools van derden door op maat gemaakte, schaalbare oplossingen
- Stroomlijn de bedrijfsvoering door repetitieve taken en workflows te automatiseren
- Maak tijd vrij voor je team, zodat zij zich op strategie, innovatie en klantcontact kunnen richten
Ontdek kant-en-klare AI- prompts die je groei stimuleren
Bedrijfswebsite
Business idee validator
Restaurant reserveringen web app
Verkoop funnel tracker
Feedback verzamel app
Factuur generator
Lidmaatschap website
Bouw, lanceer en groei sneller met Hostinger Horizons
Gemaakt voor wie snel moet schakelen
Beschrijf je idee en Horizons maakt er een werkende tool van - snel, naadloos en klaar voor lancering. Het werkt in meer dan 80 talen, dus er gaat niets verloren bij het vertalen.
Jouw alles-in-één AI-partner
Horizons combineert de expertise van een ontwerper, ontwikkelaar en copywriter in één platform, waarmee je sneller kunt bouwen en lanceren.
Directe oplossingen, gebouwd om te schalen
Geen gedoe met technologie meer – Hostinger staat voor je klaar. Met een eenvoudige installatie kun je je ideeën snel online zetten en je blijven concentreren op het runnen van je bedrijf.
Deskundige ondersteuning, wanneer jij die nodig hebt
Je bouwt nooit alleen. Ons klantensuccessteam staat 24/7 voor je klaar, met meertalige ondersteuning om je door elke uitdaging te loodsen.
Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen
Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger Horizons wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Dit project stond al zó lang op mijn lijst van ooit-nog-te-doen, tot Horizons AI kwam. Ik heb echt geen kennis van webapplicaties bouwen — nul! En nu staat mijn droomproject om anderen te helpen gewoon live. Joepie!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger Horizons in te voeren. Echt gaaf!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.