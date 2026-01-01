L'IA pour les petites entreprises : transformez votre activité pour évoluer

Les petites entreprises peuvent utiliser l'IA pour gagner du temps, réduire les coûts et exploiter de nouvelles opportunités. Avec Hostinger Horizons, une plateforme sans codage, vous pouvez donner vie à vos idées, des sites web aux outils interactifs, sans compétences techniques.

Comment l'IA aide les petites entreprises à se construire et à évoluer

  • Créez des outils internes sans faire appel à des développeurs
  • Lancez des MVP rapides pour tester de nouvelles idées ou de nouveaux produits
  • Remplacez les outils tiers coûteux par des solutions personnalisées et évolutives
  • Simplifiez vos processus en automatisant les tâches et les flux de travail répétitifs
  • Permettez à vos équipes de gagner du temps pour se concentrer sur la stratégie, l'innovation et les relations clients
Utilisez nos requêtes IA prêtes à l'emploi pour booster votre croissance

Nous avons créé une bibliothèque de requêtes IA adaptées aux petites entreprises, vous permettant d'utiliser l'IA rapidement et en toute confiance. Avec Hostinger Horizons, donnez vie à ces requêtes : il vous suffit de cliquer sur « Commencer à créer » et de lancer votre outil ou projet.
Site d'entreprise

Créez un site rapide, responsive et optimisés pour les conversions pour votre marque.
Outil de validation d'idées d'entreprise

Application web de réservations pour restaurant

Outil de suivi du pipeline des ventes

Application de collecte d'avis

Générateur de factures

Site d'adhésion

Créez, lancez et développez plus rapidement avec Hostinger Horizons

Hostinger Horizons vous offre une plateforme tout-en-un, sans codage, pour transformer vos idées en outils et solutions fonctionnels, rapidement et sans compétences techniques.

Conçu pour allier vitesse et efficacité

Décrivez votre idée et laissez Horizons la transformer en un outil opérationnel, rapide, fluide et prêt à être lancé. Disponible dans plus de 80 langues, il s'adapte à vous.

Votre partenaire IA tout-en-un

Horizons combine l'expertise d'un designer, d'un développeur et d'un rédacteur dans une plateforme qui vous aide à créer et à lancer vos projets plus rapidement.

Des solutions instantanées pour faire évoluer votre activité

Dites adieu aux casse-têtes techniques avec Hostinger. Grâce à une configuration simple, publiez rapidement vos idées en ligne et concentrez-vous sur votre activité.

Un support expert à tout moment

Besoin d'aide ? Notre équipe de support client est disponible 24 h/24 et 7 j/7 et parle plusieurs langues pour vous aider à relever tous les défis.

Vous souhaitez approfondir vos connaissances ?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer du statut de débutant à celui de pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Guide de démarrage

Tutoriel
Vidéo
Améliorez vos requêtes

Tutoriel
Vidéo
Erreurs courantes à éviter

Tutoriel
Vidéo

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet unique ?

FAQ sur l'IA pour les petites entreprises

Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les petites entreprises sur l'IA

Qu'est-ce que l'IA et comment peut-elle aider les petites entreprises ?

Combien coûte l'IA pour les entreprises ?

L'IA peut-elle améliorer l'efficacité et la productivité de mon entreprise ?

Comment utiliser l'IA pour le marketing et les ventes des petites entreprises ?

Ai-je besoin de compétences techniques ou d'une équipe informatique pour commencer à utiliser l'IA ?

Quelle est la meilleure façon de commencer à utiliser l'IA dans mon entreprise ?

L'IA remplacera-t-elle mes employés ?

Quels sont les principaux défis auxquels les petites entreprises doivent faire face lorsqu'elles utilisent l'IA ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

