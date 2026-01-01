Programme d'affiliation de Hostinger Horizons
Rejoignez un programme d'affiliation qui valorise votre collaboration, sans aucuns frais !
Marketing d'affiliation axé sur l'utilisateur
Taux de conversion élevés
Profitez des performances exceptionnelles et des contenus promotionnels optimisés de Hostinger Horizons
Commissions basées sur les performances
Gagnez jusqu'à 60 % de commissions pour chaque achat généré.
Suivi facile
Accédez à un control panel d'affiliation complet pour suivre et optimiser vos campagnes.
Générez plus de revenus avec Hostinger Horizons en quatre étapes simples
Rejoignez le programme
Inscrivez-vous au programme en moins d'une minute. C'est entièrement gratuit.
Utilisez des bannières d'affiliation
Accédez sans effort à des contenus marketing prêts à l'emploi.
Suivez vos performances
Suivez et optimisez vos campagnes grâce à un puissant panel d'affiliation.
Recevez votre paiement
Gagnez jusqu'à 60 % de commission sur chaque vente éligible.