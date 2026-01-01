Hostinger Horizons Affiliate-Programm
Nehmen Sie an einem Affiliate-Programm teil, das Ihre Partnerschaft schätzt - völlig kostenlos!
Nutzerorientiertes Affiliate Marketing
Hohe Konversionsraten
Leistungsbezogene Provisionen
Einfaches Tracking
Verdienen Sie mehr – mit Hostinger Horizons in vier einfachen Schritten
Programm beitreten
Melden Sie sich in weniger als einer Minute an – völlig kostenlos.
Affiliate-Banner nutzen
Erhalten Sie gebrauchsfertige Marketingmaterialien an einem Ort.
Leistung verfolgen
Verfolgen und optimieren Sie Kampagnen mit einem starken Affiliate-Panel.
Lassen Sie sich auszahlen
Verdienen Sie bis zu 60 % Provision für jeden berechtigten Verkauf.