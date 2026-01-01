Hostinger Horizons Affiliate-Programm

Nehmen Sie an einem Affiliate-Programm teil, das Ihre Partnerschaft schätzt - völlig kostenlos!

Nutzerorientiertes Affiliate Marketing

Hohe Konversionsraten

Profitieren Sie von Hostinger Horizons starker Leistung und optimierten Werbemitteln.

Leistungsbezogene Provisionen

Verdienen Sie bis zu 60 % Provision für jeden generierten Kauf.

Einfaches Tracking

Zugriff auf ein umfassendes Affiliate-Control Panel zur Verfolgung und Optimierung von Kampagnen.
Nutzerorientiertes Affiliate Marketing
über 4 Mio.
Nutzer vertrauen Hostinger
über 150
betreute Länder
über 20
Jahre Erfahrung
über 4 Mio.
Nutzer vertrauen Hostinger
über 150
betreute Länder
über 20
Jahre Erfahrung

Verdienen Sie mehr – mit Hostinger Horizons in vier einfachen Schritten

Programm beitreten

Programm beitreten

Melden Sie sich in weniger als einer Minute an – völlig kostenlos.

Affiliate-Banner nutzen

Affiliate-Banner nutzen

Erhalten Sie gebrauchsfertige Marketingmaterialien an einem Ort.

Leistung verfolgen

Leistung verfolgen

Verfolgen und optimieren Sie Kampagnen mit einem starken Affiliate-Panel.

Lassen Sie sich auszahlen

Lassen Sie sich auszahlen

Verdienen Sie bis zu 60 % Provision für jeden berechtigten Verkauf.

Hilfreiche Ressourcen für den Einstieg

Affiliate-Materialien

Holen Sie das Beste aus Ihrer Partnerschaft mit Hostinger Horizons Markenressourcen heraus.

Affiliate-Programm – Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Schauen Sie sich häufig gestellte Fragen an, um Ihr Affiliate-Geschäft bestmöglich zu starten.

Verwandeln Sie Ihren Traffic in Einnahmen mit Hostinger Horizons

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.