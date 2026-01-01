Bis zu 67 % auf selbst gehostetes n8n

Selbst gehostetes n8n: KI-Workflows ohne Code

Schalten Sie unbegrenzte Workflows frei
Veröffentlichen Sie unbegrenzte zeitgleiche Ausführungen
Greifen Sie auf Community-Nodes zu
30 Tage Geld-zurück-Garantie
n8n selbst hosten

Wählen Sie den besten VPS-Plan - selbst gehostetes n8n inklusive

64 % Rabatt
KVM 1
4,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
6,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
9,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
19,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Unbegrenzte Workflows
Unbegrenzte zeitgleiche Ausführungen
Community Nodes
n8n mit Warteschlangenmodus
n8n mit 100 vorgefertigten Workflows
1-Klick n8n-Installation
Hostinger API n8n Community Node
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Workflows verbinden. Daten integrieren.

Das kostenlos nutzbare n8n-Tool zur Automatisierung von Arbeitsabläufen ermöglicht es Ihnen, all Ihre Apps und Daten auf einer anpassbaren No-Code Plattform zu verbinden. Entwerfen Sie Workflows und verarbeiten Sie Daten über ein einfaches, einheitliches Dashboard.
Über 500 App-Integrationen
MCP-Server-Trigger
Vorgefertigte Workflows
KI-Nodes
Codefreie Automatisierung

Einfache Einrichtung und Verwaltung
Wählen Sie die für Sie beste Vorlage aus: n8n, n8n mit Warteschlangenmodus oder eine n8n-Vorlage mit Zugriff auf über 100 vorgefertigte Workflows.

Unbegrenzte Workflows
Mit selbst gehostetem n8n sind die Automatisierungsmöglichkeiten endlos, sodass Sie weiter skalieren können.

Mehr erhalten, weniger zahlen
Mit einem VPS Hosting-Plan erhalten Sie Zugang zu n8n-Funktionen und anderen Vorteilen – niedrige Kosten, hoher Nutzen.

Benutzerdefinierte Community-Nodes
Erhalten Sie Zugang zu mehr Diensten und Tools mit benutzerdefinierten Nodes, die von der n8n-Community entwickelt wurden.

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.

VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Ihren VPS mit KI verwalten

Lernen Sie Kodee kennen – Ihren MCP-basierten KI-Assistenten, der Ihnen bei der Verwaltung von Servern in über 50 Sprachen hilft. Steuern Sie Leistung, Sicherheit und Daten mit einfachen Eingaben direkt im Chat. Stellen Sie Fragen und geben Sie Befehle in natürlicher Sprache – ganz ohne Fachjargon.
n8n Server-Zustand überwachen

Verfolgen Sie die Leistung Ihres VPS. Erhalten Sie Details zu CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Sicherheitseinstellungen verwalten

Richten Sie Firewall-Regeln, SSH-Schlüssel und Reverse-DNS ein und aktualisieren Sie diese, um Ihren Server sicher, erreichbar und geschützt zu halten.

Backups und Snapshots erstellen

Hinterlegen Sie Backups und Snapshots, um Ihre Daten zu schützen, und stellen Sie Ihren VPS direkt aus dem Chat schnell wieder her.

Möchten Sie tiefer in das n8n-Hosting eintauchen?

n8n auf Hostinger VPS einrichten

n8n und Hostinger API-Automatisierung

KI-Automatisierung mit MCP skalieren

Selbst gehostetes n8n risikofrei testen

30 Tage Geld-zurück-Garantie

VPS für n8n-Hosting – Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Virtual Private Server-Hosting-Diensten von n8n.

Was ist n8n-Hosting?

Wie kann ich n8n selbst hosten?

Wie viel kostet es, n8n selbst zu hosten?

Ist n8n VPS Hosting sicher?

Kann ich mit n8n benutzerdefinierte KI-Anwendungen auf einem VPS erstellen?

Ist n8n besser als Zapier?

Kann ich meine n8n-Workflows auf den VPS von Hostinger übertragen?

Welche Support-Optionen sind für n8n VPS Hosting verfügbar?

