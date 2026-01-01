সেলফ-হোস্টেড n8n: নো-কোড AI ওয়ার্কফ্লো
ওয়ার্কফ্লো কানেক্ট করুন। ডেটা ইন্টিগ্রেট করুন
নো-কোড অটোমেশন
সেট আপ এবং পরিচালনা করা সহজ
আপনার জন্য সেরা টেমপ্লেটটি বেছে নিন: n8n, কিউ মোড সহ n8n, অথবা ১০০+ প্রি-মেড ওয়ার্কফ্লোতে অ্যাক্সেস সহ একটি n8n টেমপ্লেট।
আনলিমিটেড ওয়ার্কফ্লো
সেলফ-হোস্টেড n8n এর সাথে, অটোমেশনের সম্ভাবনা অফুরন্ত, তাই আপনি স্কেলিং চালিয়ে যেতে পারেন।
বেশি পান, কম দামে
একটি VPS হোস্টিং প্ল্যানের মাধ্যমে, কম খরচে এবং উচ্চ মূল্যে n8n ফিচার এবং অন্যান্য বেনিফিট অ্যাক্সেস করুন।
কাস্টম কমিউনিটি নোড
n8n কমিউনিটি দ্বারা তৈরি কাস্টম নোডের সাহায্যে আরও পরিষেবা এবং টুলস-এ অ্যাক্সেস পান।
আপনি নির্ভর করতে পারেন এমন VPS হোস্টিং
Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে শীর্ষস্থানীয়, যা আমার সাইটটিকে সুচারুভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! ভালো দামে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। খুবই নির্ভরযোগ্য মনে হয়।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমি খুবই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যভাবে ধৈর্যশীল এবং সতর্ক ছিলেন।
আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। পেশাদার ও অভিজ্ঞ, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সর্বদা দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ হয় না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যে নির্দিষ্ট পরিষেবাগুলি ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান সমৃদ্ধ অন্যদের মতো ব্যয়বহুল নয়।
AI দিয়ে আপনার VPS পরিচালনা করুন
n8n সার্ভারের হেলথ পর্যবেক্ষণ করুন
আপনার VPS পারফরম্যান্সের উপর নজর রাখুন। CPU, মেমরি এবং ডিস্ক ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন যাতে আপনি সমস্যাগুলি আগে থেকেই চিহ্নিত করতে এবং সমাধান করতে পারেন।
নিরাপত্তা সেটিংস ম্যানেজ করুন
আপনার সার্ভারকে নিরাপদ, অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সুরক্ষিতভাবে ম্যানেজ করতে ফায়ারওয়াল নিয়ম, SSH কী এবং রিভার্স DNS সেট আপ এবং আপডেট করুন।
ব্যাকআপ এবং স্ন্যাপশট হ্যান্ডেল করুন
আপনার ডেটা সুরক্ষিত রাখতে ব্যাকআপ এবং স্ন্যাপশট তৈরি করুন এবং চ্যাট থেকে সরাসরি আপনার VPS দ্রুত পুনরুদ্ধার করুন।