n8n সেলফ হোস্টিং-এ 71% পর্যন্ত ছাড়

সেলফ-হোস্টেড n8n: নো-কোড AI ওয়ার্কফ্লো

আনলিমিটেড ওয়ার্কফ্লো ব্যবহার করুন আনলিমিটেড কনকারেন্ট এক্সিকিউশন চালু করুন কমিউনিটি নোড অ্যাক্সেস করুন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
n8n সেলফ হোস্টিং

সেরা VPS প্ল্যানটি বেছে নিন - সেলফ-হোস্টেড n8n সহ

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

সীমাহীন কর্মপ্রবাহ
সীমাহীন একযোগে সম্পাদন
কমিউনিটি নোড
কিউ মোড সহ n8n
১০০+ আগে থেকে তৈরি ওয়ার্কফ্লো সহ n8n
এক-ক্লিক n8n ইনস্টলেশন
হোস্টিংগার API n8n কমিউনিটি নোড
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন
সীমাহীন কর্মপ্রবাহ
সীমাহীন একযোগে সম্পাদন
কমিউনিটি নোড
কিউ মোড সহ n8n
১০০+ আগে থেকে তৈরি ওয়ার্কফ্লো সহ n8n
এক-ক্লিক n8n ইনস্টলেশন
হোস্টিংগার API n8n কমিউনিটি নোড
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট আগেই করতে হয়। মাসিক রেট হলো আপনার প্ল্যানের মোট মূল্য, যা আপনার প্ল্যানের মাস সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখানো হয়।

ওয়ার্কফ্লো কানেক্ট করুন। ডেটা ইন্টিগ্রেট করুন

একটি ফ্রি-টু-ইউজ ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন টুল, n8n আপনাকে আপনার সমস্ত অ্যাপ এবং ডেটা একটি কাস্টমাইজযোগ্য, নো-কোড প্ল্যাটফর্মে কানেক্ট করতে দেয়। একটি সহজ, একীভূত ড্যাশবোর্ড থেকে ওয়ার্কফ্লো ডিজাইন করুন এবং ডেটা প্রক্রিয়া করুন।
৫০০+ অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন
MCP সার্ভার ট্রিগার
প্রি-বিল্ট ওয়ার্কফ্লো
AI নোড
ওয়ার্কফ্লো কানেক্ট করুন। ডেটা ইন্টিগ্রেট করুন

নো-কোড অটোমেশন

সেট আপ এবং পরিচালনা করা সহজ
সেট আপ এবং পরিচালনা করা সহজ

আপনার জন্য সেরা টেমপ্লেটটি বেছে নিন: n8n, কিউ মোড সহ n8n, অথবা ১০০+ প্রি-মেড ওয়ার্কফ্লোতে অ্যাক্সেস সহ একটি n8n টেমপ্লেট।

আনলিমিটেড ওয়ার্কফ্লো
আনলিমিটেড ওয়ার্কফ্লো

সেলফ-হোস্টেড n8n এর সাথে, অটোমেশনের সম্ভাবনা অফুরন্ত, তাই আপনি স্কেলিং চালিয়ে যেতে পারেন।

বেশি পান, কম দামে
বেশি পান, কম দামে

একটি VPS হোস্টিং প্ল্যানের মাধ্যমে, কম খরচে এবং উচ্চ মূল্যে n8n ফিচার এবং অন্যান্য বেনিফিট অ্যাক্সেস করুন।

কাস্টম কমিউনিটি নোড
কাস্টম কমিউনিটি নোড

n8n কমিউনিটি দ্বারা তৈরি কাস্টম নোডের সাহায্যে আরও পরিষেবা এবং টুলস-এ অ্যাক্সেস পান।

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

স্থানীয় ডিপ্লয়মেন্ট। বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি

লোডিং স্পিড বাড়ানোর জন্য আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।

স্থানীয় ডিপ্লয়মেন্ট। বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি

আপনি নির্ভর করতে পারেন এমন VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে শীর্ষস্থানীয়, যা আমার সাইটটিকে সুচারুভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! ভালো দামে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। খুবই নির্ভরযোগ্য মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমি খুবই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যভাবে ধৈর্যশীল এবং সতর্ক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। পেশাদার ও অভিজ্ঞ, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সর্বদা দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ হয় না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যে নির্দিষ্ট পরিষেবাগুলি ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান সমৃদ্ধ অন্যদের মতো ব্যয়বহুল নয়।

AI দিয়ে আপনার VPS পরিচালনা করুন

Kodee-এর সাথে দেখা করুন - আপনার MCP-চালিত AI সহকারী, ৫০+ ভাষায় আপনার সার্ভার ম্যানেজ করতে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। সরাসরি চ্যাটের মাধ্যমে সহজ প্রম্পটের মাধ্যমে পারফরম্যান্স, নিরাপত্তা এবং ডেটা পরিচালনা করুন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং কমান্ড দেওয়ার জন্য স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহার করুন - কোনও টেকনিক্যাল শব্দভাণ্ডারের প্রয়োজন নেই।
AI দিয়ে আপনার VPS পরিচালনা করুন

n8n সার্ভারের হেলথ পর্যবেক্ষণ করুন

আপনার VPS পারফরম্যান্সের উপর নজর রাখুন। CPU, মেমরি এবং ডিস্ক ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন যাতে আপনি সমস্যাগুলি আগে থেকেই চিহ্নিত করতে এবং সমাধান করতে পারেন।

নিরাপত্তা সেটিংস ম্যানেজ করুন

আপনার সার্ভারকে নিরাপদ, অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সুরক্ষিতভাবে ম্যানেজ করতে ফায়ারওয়াল নিয়ম, SSH কী এবং রিভার্স DNS সেট আপ এবং আপডেট করুন।

ব্যাকআপ এবং স্ন্যাপশট হ্যান্ডেল করুন

আপনার ডেটা সুরক্ষিত রাখতে ব্যাকআপ এবং স্ন্যাপশট তৈরি করুন এবং চ্যাট থেকে সরাসরি আপনার VPS দ্রুত পুনরুদ্ধার করুন।

n8n হোস্টিং সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে চান?

pages.n8nHosting.videoSection.title

Hostinger VPS-এ n8n সেট আপ করা

pages.n8nHosting.videoSection.title

n8n এবং Hostinger API অটোমেশন

pages.n8nHosting.videoSection.title

MCP ব্যবহার করে স্কেল AI অটোমেশন

ঝুঁকিমুক্ত, সেলফ-হোস্টেড n8n ব্যবহার করে দেখুন

৩০-দিনের মানি ব্যাক গ্যারান্টি

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

n8n হোস্টিংয়ের জন্য VPS সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

n8n ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পান।

n8n হোস্টিং কি?

কিভাবে n8n সেলফ-হোস্ট করবেন?

n8n সেলফ-হোস্ট করতে কত খরচ হয়?

n8n VPS হোস্টিং কি নিরাপদ?

আমি কি VPS-এ n8n দিয়ে কাস্টম AI অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারি?

n8n কি Zapier-এর চেয়ে ভালো?

আমি কি আমার n8n ওয়ার্কফ্লো হোস্টিংগারের VPS-এ মাইগ্রেট করতে পারি?

n8n VPS হোস্টিংয়ের জন্য কি কি সাপোর্ট অপশন পাওয়া যায়?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।