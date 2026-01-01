তিন।দুই।অনলাইন

হোস্টিংগার বিশ্বব্যাপী সকলের জন্য অনলাইন উপস্থিতি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কাজ করছে - ডেভেলপার থেকে শুরু করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লগার এবং ব্যবসার মালিক। আমাদের দ্রুত হোস্টিং প্রযুক্তি, এআই-চালিত ওয়েবসাইট নির্মাতা এবং সহজে পরিচালনাযোগ্য hPanel এর সাহায্যে আপনি দ্রুত এবং সহজে অনলাইনে সাফল্য অর্জন করতে পারেন।
বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ওয়েব হোস্ট

Launched in 2004 as a Lithuania-based tech startup, Hostinger is now a leading provider of web hosting solutions, and we serve over 4 million people from 150+ countries
আমাদের সুনামের প্রতি অটল থেকে, এবং টানা ষষ্ঠ বছরের জন্য ইউরোপের দ্রুততম বর্ধনশীল কোম্পানিগুলির FT 1000 র‍্যাঙ্কিং-এর মধ্যে তালিকাভুক্ত হয়ে, আমরা আমাদের পরিষেবাগুলির উন্নতি, নতুন বাজার উন্মোচন এবং আরও সাফল্যের গল্পের অংশ হতে থাকব।

*Financial Times দ্বারা স্বীকৃত।

আমাদের ইতিহাস

২০০৪

২০০৪

নভেম্বর। কাউনাস, লিথুয়ানিয়া। একদল তরুণ উদ্যোক্তা একটি ব্যক্তিগত কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে এর নামকরণ করে হোস্টিং মিডিয়া।

২০০৭

২০০৭

বিনামূল্যে ওয়েব হোস্টিং পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা 000webhost.com চালু করা হয়েছে।

২০০৮

২০০৮

আমরা প্রথম শ্রেণীর cPanel ওয়েব হোস্টিং ব্র্যান্ড Hosting24.com চালু করেছি।

২০১১

২০১১

হোস্টিংগার - এর জন্ম তার নিজস্ব ডিজাইন করা hPanel এর সাথে।

২০১৬

২০১৬

আমাদের ইন-হাউস ক্লাউড হোস্টিং পরিষেবা দিনের আলো দেখেছে।

২০১৯

২০১৯

নিয়মিত বার্ষিক প্রবৃদ্ধির সাথে, আমরা বিশ্বব্যাপী ৪০০+ জনের একটি দলে পরিণত হয়েছি।

২০২০

২০২০

হোস্টিংগার দ্রুততম বর্ধনশীল ওয়েব হোস্টিং কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। বিটক্যাচা এবং পিসিম্যাগের মতো ব্যবসায়িক কর্তৃপক্ষ আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে।

২০২১

২০২১

১,০০০ তম কর্মচারী আমাদের দলে যোগ দিলেন।

২০২৩

২০২৩

আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে সহায়তা করার জন্য এআই চ্যাটবট, Kodee লঞ্চ করা হয়েছে।

২০২৪

২০২৪

ক্লায়েন্টের সংখ্যা ৩০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

২০২৫

২০২৫

Hostinger ৪ মিলিয়নেরও বেশি ক্লায়েন্টকে সেবা প্রদান করে।

আমাদের শক্তি

নির্বিঘ্ন ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম

ওয়েবসাইটের গতি

নিবেদিতপ্রাণ ২৪/৭ সহায়তা

নির্বিঘ্ন ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম

আপনার পটভূমি বা প্রযুক্তিগত দক্ষতা যাই হোক না কেন, আমাদের সাইট-বিল্ডিং এবং পরিচালনার সরঞ্জামগুলি ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। hPanel এর মাধ্যমে সবকিছু এক জায়গায় নিয়ন্ত্রণ করুন, ডোমেন এবং ওয়েব হোস্টিং থেকে শুরু করে ইমেল অ্যাকাউন্ট এবং আরও অনেক কিছু। আমাদের AI-চালিত ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ হোস্টিংগার ওয়েবসাইট বিল্ডারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জন্য আরও সময় নিন - সীমা ছাড়াই কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি ওয়েবসাইট তৈরি এবং প্রকাশ করুন।

ওয়েবসাইটের গতি

আমরা চাই ওয়েবসাইট নির্মাতা এবং ব্যবসার মালিকরা দ্রুত এবং দ্রুত এগিয়ে যাক। কল্পনা করুন যে আমাদের বিশ্বব্যাপী বিতরণ করা সার্ভার এবং 99.9% আপটাইম গ্যারান্টি সহ বিশ্বের যেকোনো স্থানে মিলিসেকেন্ডে আপনার সাইট লোড হচ্ছে। আপনার দর্শকদের সেরা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা দিন এবং আপনার সাইটের র‍্যাঙ্কিং উন্নত হওয়ার দিকে নজর দিন।

নিবেদিতপ্রাণ ২৪/৭ সহায়তা

আমরা এখানে প্রতিটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অনলাইন ব্যবসায়ীর জন্য যারা ওয়েবে দোল খাওয়ার লক্ষ্য রাখেন। আমাদের গ্রাহক সাফল্য দল 8+ ভাষায় কথা বলে, তাই আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার চিন্তাভাবনা এবং উদ্বেগগুলি আপনার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। প্রযুক্তিগত সমস্যা নিয়ে চিন্তা কম করুন - আমরা সহায়ক সমাধান সহ দ্রুত আপনার সাথে যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

লক্ষ লক্ষ সন্তুষ্ট গ্রাহক

আমাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না - লক্ষ লক্ষ গ্রাহক হোস্টিংগার ব্যবহার করে খুশি।

পোডাজ স্টোর
অনলাইন দোকান

সম্প্রতি আমি হোস্টিংগারের কাস্টমার সাকসেস টিমের সাথে যোগাযোগ করেছি। পরিষেবাটি আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে সেরা ছিল - তাদের এজেন্টরা তথ্যবহুল এবং সহায়ক ছিলেন। এমনকি অল্প পরিমাণে তথ্য থাকা সত্ত্বেও, তারা সমস্যাটি সনাক্ত করতে এবং দ্রুত সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল।

অ্যান্ড্রু
ওয়েব ডেভেলপার

আমি কিছু ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট কোর্স করেছি এবং নিজে নিজে ওয়েবসাইট পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নতুন ছিলাম। আমি যে দক্ষতাগুলি শিখছিলাম তা অনুশীলন করতে চেয়েছিলাম, তাই আমি এমন একটি দুর্দান্ত হোস্ট খুঁজছিলাম যা আমার কোডের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে। এভাবেই আমি হোস্টিংগারের সাথে শেষ পর্যন্ত পরিচিত হয়েছি।

জেরেমিয়া কোবিনা
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার

এই মুহূর্তে Hostinger-এ আমার ৯৪টি ওয়েবসাইট হোস্ট করা আছে, এবং আমি এবং আমার ক্লায়েন্টরা সবসময় দুটি জিনিসের জন্য Hostinger পছন্দ করি: সার্ভারের গতি এবং পাঁচ তারকা গ্রাহক সহায়তা। Hostinger হল সকলের জন্য সেরা প্ল্যাটফর্ম, আপনি একজন শিক্ষানবিস বা একজন পেশাদার ডেভেলপার যাই হোন না কেন।</br>

প্রযুক্তি

চলতে চলতে নতুনত্ব

বিশ্বের অন্যতম দ্রুত এবং দক্ষ ওয়েব হোস্টিং পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে, আমরা শিল্পের সর্বশেষ প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। আমরা উন্নত অ্যান্টি-ডিডোএস সমাধান, লাইটস্পিড-চালিত টেক স্ট্যাক এবং আমাদের কাস্টম-বিল্ট কন্ট্রোল প্যানেল - এইচপ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের সার্ভারের অবকাঠামো ক্রমাগত উন্নত করি।
মানুষ

বীরদের একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দল

হোস্টিংগার হল দ্রুততম বর্ধনশীল ওয়েব হোস্টিং এবং এআই ওয়েবসাইট নির্মাতা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি, যার ৫৪টি দেশে ৯০০ জনেরও বেশি কর্মী রয়েছে। আমাদের ক্লায়েন্টদের প্রতি আমাদের নিষ্ঠার মতো, আমরা আমাদের নিজস্ব যত্ন নিই যাতে আমরা পেশাদারভাবে বৃদ্ধি পেতে পারি এবং আমাদের গ্রাহকদের পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পারি। হোস্টিংগারে যোগ দিন এবং আমাদের সাথে থাকুন!
গ্রাহক আবেশ

কথা বলার আগে, আমরা শুনি

আপনি, গ্রাহক, হোস্টিংগারে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। আমাদের পণ্য, প্রক্রিয়া এবং সামগ্রিক গ্রাহক সন্তুষ্টি উন্নত করার জন্য আপনার প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সর্বদা জরিপ, অনলাইন পর্যালোচনা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমাদের ক্লায়েন্টদের মতামত জানতে চাই।
হোস্টিংগার সত্যিই খুব শক্তিশালী হোস্ট।
Bitcatcha
শীর্ষস্থানীয় আপটাইমের জন্য সেরা
PCMag
এটি একটি প্রিমিয়াম হোস্টের মতো মনে হচ্ছে
Quicksprout
