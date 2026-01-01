Trois.Deux.En ligne
Trouvez votre succès en ligne avec Hostinger
Un hébergeur web globalement reconnu
*Reconnue par le Financial Times.
Notre Histoire
2004
Novembre. Kaunas, Lituanie. Un groupe de jeunes entrepreneurs a créé une entreprise personnelle et l'a nommée Hébergement Média.
2007
000webhost.com, leader mondial des services d'hébergement gratuit, a été lancé.
2008
Nous avons lancé la marque d'hébergement cPanel de première classe Hosting24.com.
2011
Hostinger - a été créé en même temps que son hPanel, développé en interne.
2016
Notre service interne d'hébergement cloud a été mis en place.
2019
Avec une croissance annuelle régulière, nous sommes devenus une équipe de plus de 400 personnes dans le monde entier.
2020
Hostinger est devenue la société d'hébergement ayant la croissance la plus rapide. Nous avons été reconnus par des autorités commerciales telles que Bitcatcha et PCMag.
2021
Hostinger a intégré le créateur de sites internet Zyro à ses services.
2023
Nous lançons Kodee, notre chatbot IA, pour aider nos clients.
2024
Le nombre de clients a dépassé les 3 millions.
2025
Hostinger compte plus de 4 millions de clients.
Nos atouts
Outils de gestion transparents
Vitesse du site internet
Support dédié 24h/24 et 7j/7
Quelle que soit votre expérience ou votre expertise technique, nos outils de création et de gestion de sites ont été créés en gardant à l'esprit l'expérience et la puissance de l'utilisateur. Contrôlez tout en un seul endroit avec hPanel, des noms de domaine à l'hébergement web en passant par les comptes email et bien plus encore. Disposez de plus de temps pour ce qui compte grâce à notre créateur de sites internet Hostinger alimenté par l'IA et fonctionnant par glisser-déposer - créez et publiez un site web en quelques minutes, sans limites.
Nous voulons que les créateurs de sites et les propriétaires d'entreprises avancent vite. Imaginez que votre site se charge en quelques millisecondes partout dans le monde grâce à nos serveurs répartis dans le monde entier, avec un temps de disponibilité garanti de 99,9 %. Offrez à votre public la meilleure expérience utilisateur possible et observez l'amélioration de votre classement.
Nous sommes là pour tous les utilisateurs d'Internet qui ont l'intention de conquérir le web. Notre équipe de support client parle plus de 8 langues, vous pouvez donc communiquer en toute confiance vos idées et vos préoccupations dans votre propre langue. Ne vous inquiétez plus des problèmes techniques, nous vous promettons de vous répondre rapidement avec les meilleures solutions.
Des millions de clients satisfaits
Ils sont des milliers à faire confiance à Hostinger. Découvrez leur avis sur nos services.
J'ai récemment été en contact avec l'équipe de service client d'Hostinger. Le service était l'un des meilleurs que j'ai connu - leurs agents étaient informatifs et serviables. Même avec peu d'informations, ils ont réussi à détecter le problème et à le résoudre rapidement.
J'ai suivi quelques cours de conception et de développement de sites web et j'étais novice en matière de gestion de sites web. Je voulais mettre en pratique les compétences que j'apprenais, alors j'ai cherché un excellent hébergeur qui me laisserait le contrôle total de mon code. C'est ainsi que j'ai choisi Hostinger.
J'ai 94 sites Web hébergés sur Hostinger en ce moment, et mes clients et moi-même avons toujours apprécié Hostinger pour deux choses : la vitesse du serveur et le support client cinq étoiles. Hostinger est la meilleure plateforme pour tous, que vous soyez un débutant ou un développeur professionnel.
