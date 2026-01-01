Il existe trois types de certificats SSL/TLS en fonction de leur niveau de validation.

Pour les certificats validés par le domaine (DV), l'autorité de certification (CA) vous demandera uniquement de vérifier la propriété du domaine par courriel, téléphone ou enregistrement DNS.

Les certificats validés par l'organisation (OV) ont un niveau de validation moyen, de sorte que l'AC vérifie généralement la documentation qui vérifie le nom, les informations de contact et le statut juridique de l'organisation.

Enfin, les certificats de validation étendue (EV) offrent le plus haut niveau de validation, l'AC effectuant des contrôles approfondis des antécédents pour vérifier la localisation du déclarant, son statut juridique et les détails de sa commande.

Nous pouvons également différencier les certificats SSL en fonction du nombre de sites web qu'ils peuvent protéger.