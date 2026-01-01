Recherche de nom de domaine WHOIS

L'outil de recherche WHOIS de Hostinger vous permet de vérifier si le nom de domaine que vous avez choisi est disponible. Si c'est le cas, vous pouvez immédiatement utiliser notre vérificateur de nom de domaine et l'acheter pour votre site.

Si le nom de domaine que vous désirez est déjà pris, utilisez notre service de recherche WHOIS pour trouver toutes les informations disponibles au public sur le registraire actuel et le propriétaire du site, y compris leur nom et coordonnées personnelles.

Découvrez la date d'expiration d'un nom de domaine. Cela vous donne l'occasion de saisir un nom de domaine intéressant dès qu'il devient disponible, si le propriétaire actuel décide de ne pas le renouveler.

Qu'est-ce que l'outil de recherche WHOIS ?

L'outil de recherche WHOIS de Hostinger montre les dernières données enregistrées dans la base de données officielle WHOIS. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir des informations sur le titulaire d'un nom de domaine autant de fois que vous le voulez, gratuitement.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Chaque fois qu'une personne enregistre un nom de domaine, elle doit soumettre ses informations à l'ICANN. Certaines de ces informations sont publiées dans la base de données publique et peuvent être consultées à l'aide de nos services de recherche.
