Créateur de sites d'e-commerce

Créez votre site e-commerce en toute simplicité avec l'IA

Lancez votre entreprise d'e-commerce en quelques instants grâce à l'IA. CHF 2.79/mois seulement, avec nom de domaine et adresse email professionnelle offerts pour vous aider à vous lancer.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Commencez à vendre en ligne plus rapidement grâce à l'IA

Créateur d'informations produits IA

Créateur d'informations produits IA

Importez vos images et obtenez automatiquement des descriptions produits modifiables.

Assistant SEO IA

Assistant SEO IA

Obtenez des suggestions de mots-clés principaux et complétez les informations SEO de votre site sans effort.

Créateur de logo IA

Créateur de logo IA

Donnez vie à votre vision en créant un design personnalisé rapidement et facilement.

Peu importe ce que vous vendez et la manière dont vous le vendez

Produits physiques

Produits physiques

Publiez rapidement vos produits en important toutes vos images en une seule fois. Utilisez l'IA pour supprimer les arrière-plans, ajouter des descriptions produits et rendre votre catalogue attrayant.

Produits numériques

Monétisez votre contenu dès aujourd'hui. Vendez des produits numériques comme des ebooks, des partitions de musique ou des templates, et permettez à vos clients de les télécharger instantanément.

Services

Créez votre entreprise en ligne en monétisant vos compétences. Configurez un site d'entreprise pour proposer vos services et créez un portfolio pour convertir vos visiteurs en clients.

Cartes-cadeaux

Créez des cartes-cadeaux numériques prépayées, flexibles et faciles à offrir. Que ce soit pour Noël, un anniversaire ou une occasion spéciale, offrez une option de cadeau simple à vos clients.

Impression à la demande

Vendez des produits personnalisés sans gérer les stocks. Printful produit et expédie automatiquement chaque commande.
Produits physiques

Lancez votre e-commerce en toute simplicité

Créez et gérez votre site e-commerce où que vous soyez et à tout instant. Contrôlez votre boutique depuis un tableau de bord, sur ordinateur ou mobile.
Gérez votre boutique sans effort

Gérez votre boutique sans effort

Acceptez et complétez facilement les commandes de vos clients. Traitez les transactions avec plus de 100 moyens de paiement et suivez les stocks en temps réel.
Personnalisez vos règles d'expédition

Personnalisez vos règles d'expédition

Choisissez vos zones et options d'expédition. Définissez des règles personnalisées comme les frais de port offerts pour les commandes importantes.
Atteignez vos objectifs de vente

Atteignez vos objectifs de vente

Augmentez vos ventes en ligne et renforcez la fidélité de vos clients avec des avis produits, des réductions, des cartes-cadeaux et des recommandations de produits associés.
Suivez les performances de votre boutique

Suivez les performances de votre boutique

Surveillez vos ventes, vos commandes et le panier moyen. Ne vous posez plus de questions : prenez des décisions basées sur les données pour optimiser la croissance de votre boutique.

Tout ce dont vous avez besoin pour votre boutique en ligne

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

Créateur de sites internet Business
Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
CHF  17.69ÉCONOMISEZ 84 %
CHF  2.79 /mois

+3 mois gratuits

Créateur de sites internet Business
CHF  17.69ÉCONOMISEZ 84 %
CHF  2.79 /mois

+3 mois gratuits

Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
Nom de domaine gratuit (valeur de CHF 9.29)
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Créez jusqu'à 50 sites web
Voir toutes les fonctionnalités
Inclus dans votre pack
Nom de domaine gratuit (valeur de CHF 9.29)
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Créez jusqu'à 50 sites web
Vendez jusqu'à 1 000 produits et services, et planifiez des rendez-vous
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio
Boostez vos ventes avec des codes promo et des cartes cadeaux personnalisés
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Suivez les performances avec des analyses en direct
Créez votre boutique en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Démarquez-vous avec nos outils marketing et SEO

Créez, envoyez et suivez vos campagnes par email avec Hostinger Reach

Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des emails marketing prêts à l'envoi.

Créez, envoyez et suivez vos campagnes par email avec Hostinger Reach

Le marketing simplifié

Améliorez vos stratégies marketing en intégrant Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics, et bien plus encore.
Le marketing simplifié

Outils SEO intégrés

Optimisez votre boutique pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO intégrés et à l'Assistant SEO IA de Hostinger.
Le marketing simplifié

Facilitez le parcours client en activant le contact instantané via WhatsApp.

Facilitez le parcours client en activant le contact instantané via WhatsApp.
Obtenez des crédits Google Ads en effectuant une dépense éligible dans les 60 jours. Des conditions générales s'appliquent.

Templates e-commerce conçus pour vendre

Utilisez des templates entièrement personnalisables et adaptés aux mobiles pour créer votre boutique en ligne. Profitez de toutes les fonctionnalités e-commerce peu importe le plan que vous choisissez.
Tous les templates d'e-commerces
Tous les templates d'e-commerces
Tous les templates d'e-commerces
Tous les templates d'e-commerces
Indira Prieto Lettriste, illustratrice et graphiste

Grâce à la simplicité et à la rapidité du créateur de sites internet de Hostinger, passer du projet à la réalisation de mon site web a été un jeu d'enfant.

Indira Prieto

Lettriste, illustratrice et graphiste | theindysign.com

Obtenez un support immédiat 24 h/24 et 7 j/7

Si vous avez besoin d'aide, notre équipe de support client est prête à intervenir en moins de trois minutes. Ne vous inquiétez pas pour la barrière de la langue, nos agents parlent couramment plus de 8 langues.

Et vous pouvez même discuter avec Kodee, notre assistant IA formé sur notre vaste bibliothèque de tutoriels.

Obtenez un support immédiat 24 h/24 et 7 j/7

Comment créer un site e-commerce

1. Choisissez votre méthode de création

1. Choisissez votre méthode de création

Utilisez notre créateur de boutique IA pour concevoir un site e-commerce en moins d'une minute, ou choisissez parmi 150 templates conçus par des designers et entièrement personnalisables.

2. Personnalisez votre boutique en ligne

Organisez facilement les éléments grâce à l'éditeur par glisser-déposer et testez différentes polices et palettes de couleurs. Une fois que le design de votre site vous plaît, ajoutez vos produits numériques ou physiques.

3. Publiez-la

Connectez le nom de domaine idéal, puis lancez votre boutique en ligne en toute confiance. Notre garantie de disponibilité de 99,9 % assure une expérience d'achat fiable. Commencez immédiatement à vendre vos produits à des clients dans le monde entier.
1. Choisissez votre méthode de création

Solution d'e-commerce tout-en-un

Créez votre boutique en ligne en toute simplicité grâce au créateur de sites e-commerce IA

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis

FAQ sur le créateur de boutiques en ligne

Lisez les réponses aux questions fréquemment posées sur la création d'une boutique en ligne.

Qu'est-ce qu'un site e-commerce ?

Qu'est-ce qu'un créateur de sites e-commerce ?

Comment créer un site e-commerce ?

Combien coûte la création d'une boutique en ligne entièrement fonctionnelle ?

L'e-commerce est-il rentable ?

Puis-je vendre des produits numériques sur ma boutique en ligne ?

Combien de temps faut-il pour créer une boutique en ligne ?

Le créateur de boutique en ligne de Hostinger facture-t-il des frais de commission sur les ventes ?

Proposez-vous un service d'assistance pour la création d'un site e-commerce ?

Le créateur de site e-commerce de Hostinger est-il optimisé pour le SEO ?

Combien de produits ou services puis-je ajouter à ma boutique e-commerce ?

Quels moyens de paiement puis-je ajouter à ma boutique e-commerce ? Puis-je vendre dans plusieurs devises ?

Puis-je ajouter mes réseaux sociaux à mon site e-commerce ?

Puis-je vendre des produits d'impression à la demande avec Hostinger ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.