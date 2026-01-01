Gagnez jusqu'à 450 $ lors de votre premier parrainage. La personne parrainée bénéficiera également d'une réduction de 20 % !

Fonctionnement du programme

01

Parrainez un ami

Choisissez un plan adapté à ses besoins ou envoyez-lui simplement un lien de parrainage.

02

Obtenez une récompense

Obtenez une récompense si l'un de vos amis achète un plan et l'utilise pendant plus de 45 jours.

03

Recevez votre paiement

Vos gains vous sont envoyés par PayPal, virement bancaire ou solde Hostinger (bientôt disponible).

+3 millions
Somme versée (en euros)
+75 000
Membres actifs
+315 000
Parrainages réussis
Nos produits éligibles au parrainage

Hébergement web

Hébergement web

Sécurisé, rapide, à la hauteur de vos attentes. C'est la promesse de tous nos services d'hébergement web.

Hébergement VPS

Plus de puissance et de contrôle avec l'hébergement VPS. Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites incluses.

Agency hosting

Perfect for agencies and freelancers who need more power, resources, and isolated environments.

Hostinger Horizons

Donnez vie à votre vision. Créez et lancez des applications web en quelques minutes, sans écrire de code.

Email professionnel

Créez une marque avec un email professionnel et libérez tout le potentiel de votre entreprise.

Créateur de sites internet

Créez votre site ou boutique en ligne en 3 étapes simples : décrivez votre site, laissez l'IA le créer, puis personnalisez les derniers détails.

Hostinger Reach

Décrivez votre idée de campagne et laissez l'IA créer un email prêt à l'envoi en quelques secondes. Aucune expertise requise.
Parrainez comme vous le souhaitez

Envoyez un lien personnalisé

Personnalisez votre lien et partagez-le avec vos amis où vous le souhaitez.

Invitez-les par email

Choisissez un plan adapté à leurs besoins et envoyez-le par email.

Parrainez un(e) client(e) et accédez à son compte PRO

Accédez au compte de vos clients lorsque vous leur recommandez un plan.
Choisissez votre moyen de paiement

PayPal ou virement bancaire

Recevez automatiquement votre argent par PayPal (généralement le jour même) ou par virement bancaire.

Solde Hostinger

Conservez l'argent sur votre solde Hostinger pour acheter, renouveler ou améliorer vos propres abonnements.

Pourquoi choisir Hostinger ?

Lancez votre idée en ligne grâce à un hébergement web rapide et fiable, des outils intuitifs et un support disponible 24 h/24, 7 j/7.

