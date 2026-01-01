Jusqu'à 84% de réduction sur l'

hébergement WooCommerce

Commencez à vendre en toute confiance

Nom de domaine et migration de site gratuits
Installation rapide, évolutivité simplifiée
Maintenance gérée pour WooCommerce.
Support client 24 h/24 et 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Commencez à vendre en toute confiance

Choisissez votre plan d'hébergement WooCommerce

Chaque plan WooCommerce infogéré, recommandé par WordPress.org, inclut un nom de domaine gratuit, des certificats SSL illimités, 100 adresses email gratuites et un CDN gratuit.
Le plus populaire
-84 %
Business + IA
Conçu pour les boutiques WooCommerce de base
CHF  2.79 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Fonctionnalités Business :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Testez des modifications et des mises à jour en toute sécurité avec l'outil de staging WordPress
Créez des sites d'affiliation avec les outils de marketing d'affiliation
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
-73 %
Cloud Startup + IA
Adapté à la plupart des boutiques WooCommerce
CHF  6.49 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour CHF 311.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
100 Go de stockage NVMe
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
4 Go de RAM pour des performances fluides
Le plus populaire
-84 %
Business + IA
Conçu pour les boutiques WooCommerce de base
CHF  2.79 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Fonctionnalités Business :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Testez des modifications et des mises à jour en toute sécurité avec l'outil de staging WordPress
Créez des sites d'affiliation avec les outils de marketing d'affiliation
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
-73 %
Cloud Startup + IA
Adapté à la plupart des boutiques WooCommerce
CHF  6.49 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour CHF 311.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
100 Go de stockage NVMe
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
4 Go de RAM pour des performances fluides
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Lancez-vous rapidement, évoluez sans effort.

Oubliez le processus d'installation complexe et passez directement aux choses sérieuses.
Obtenez un nom de domaine gratuit pour votre marque.
Installez WooCommerce en un clic et commencez à créer votre boutique.
Boostez vos conversions avec des descriptions de produits générées par l'IA.
Profitez d'une disponibilité élevée et de performances optimales, grâce à des serveurs cloud stables et sécurisés.
Vendez des centaines de produits partout dans le monde.
Lancez-vous rapidement, évoluez sans effort.

Maximum de vitesse, maximum de profits

Une performance rapide maintient l'engagement des utilisateurs et augmente vos profits.
Offrez une expérience d'achat impeccable avec les serveurs web LiteSpeed et l'extension LSCWP.
Ne perdez jamais de ventes – avec notre infrastructure bien entretenue, nous assurons une disponibilité de 99,9 %.
Le cache d'objet élimine les requêtes répétées à la base de données, divisant jusqu'à 3 fois les temps de réponse de votre boutique.
Notre CDN global distribue le contenu depuis les serveurs les plus proches de votre audience, garantissant des temps de chargement plus rapides.
Profitez d'une faible latence et d'une connectivité internet rapide, grâce à IPv6 et HTTP/3.
Maximum de vitesse, maximum de profits

Transformez vos visiteurs WordPress en clients avec le marketing par email IA

Synchronisez vos abonnés WordPress avec Hostinger Reach en quelques secondes. Découvrez notre outil de marketing par email propulsé par l'IA. Simple d'utilisation, il vous permet de créer et d'envoyer d'excellentes campagnes. L'objectif ? Développer votre audience et augmenter vos conversions.
De WordPress à votre boîte de réception en quelques minutes

De WordPress à votre boîte de réception en quelques minutes

Obtenez plus d'abonnés directement via Gutenberg, Contact Form 7 ou WPForms, et synchronisez-les instantanément avec Hostinger Reach.
Commencer

Campagnes créées par l'IA

Des emails 100 % personnalisés

Suivez les performances en temps réel

Gratuit avec votre pack

Une sécurité optimale pour votre entreprise en ligne

Créez une boutique d'e-commerce sécurisée qui gagne la confiance de vos clients.
Obtenez un certificat SSL gratuit pour protéger les informations sensibles de vos clients.
Prévenez la perte de données avec des sauvegardes automatiques et sauvegardez vos progrès à la demande.
Gardez votre boutique en ligne sécurisée avec des mises à jour automatiques et un scanner de vulnérabilités.
Éliminez le trafic indésirable grâce à un pare-feu avancé et une protection contre les attaques DDoS.
Une sécurité optimale pour votre entreprise en ligne

Hébergement WooCommerce infogéré

Des produits physiques aux téléchargements numériques et services, notre hébergement WooCommerce infogéré offre tout ce dont vous avez besoin pour créer une entreprise en ligne rentable.

Intégrez des passerelles de paiement, ajoutez des méthodes de livraison et consultez des outils d'analyse et de rapport intégrés – le tout depuis un tableau de bord unique et convivial.
Hébergement WooCommerce infogéré

Migration gratuite de boutique en ligne

Vous hébergez une boutique WooCommerce ailleurs ? Il est temps de faire une mise à jour.
Un formulaire rapide - c'est tout ce qu'il faut pour soumettre une demande de migration.
Notre équipe spécialisée transférera les données de votre site web dans les 24 heures.
Votre boutique d'e-commerce restera accessible pendant le processus de transfert - vous ne perdrez aucune vente ni aucun client.
Migration gratuite de boutique en ligne
Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.

Lire le témoignage de notre client

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Charlie Low and Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

Lire le témoignage de notre client

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Support client 24 h/24 et 7 j/7 pour votre succès en ligne

Restez sur la bonne voie - nous vous soutenons à chaque étape.
Des erreurs inattendues ? Obtenez de l'aide par chat en direct en moins de trois minutes.
N'hésitez pas à poser toutes vos questions - nos agents experts se feront un plaisir de résoudre tous vos problèmes.
Profitez d'une conversation fluide dans plus de 8 langues.
Support client 24 h/24 et 7 j/7 pour votre succès en ligne

Augmentez vos ventes avec un hébergement WooCommerce rapide

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur l'hébergement WooCommerce

Obtenez des réponses aux questions fréquemment posées sur les plans d'hébergement WooCommerce infogéré.

C'est quoi WooCommerce ?

Qu'est-ce que l'hébergement WooCommerce infogéré ?

Quelle est la différence entre l'hébergement WordPress et l'hébergement WooCommerce ?

Comment l'hébergement WooCommerce infogéré améliore-t-il la vitesse et la performance du site web ?

Quel type de fonctionnalités de sécurité sont incluses dans l'hébergement WooCommerce infogéré ?

Aurai-je un compte email professionnel ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.