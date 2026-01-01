সর্বোচ্চ 75% পর্যন্ত ছাড়

WooCommerce হোস্টিং

আত্মবিশ্বাসের সাথে বিক্রি শুরু করুন

ফ্রি ডোমেইন এবং ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন দ্রুত সেটআপ, সহজে স্কেল করা যায় WooCommerce-এর জন্য সম্পূর্ণ ম্যানেজড রক্ষণাবেক্ষণ ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
আত্মবিশ্বাসের সাথে বিক্রি শুরু করুন
WordPress.org দ্বারা প্রস্তাবিত

আপনার ম্যানেজড WooCommerce প্ল্যানটি বেছে নিন

WordPress.org দ্বারা সুপারিশকৃত প্রতিটি ম্যানেজড WooCommerce প্ল্যানের সাথে একটি ফ্রি ডোমেইন নেম, অসংখ্য ফ্রি SSL সার্টিফিকেট, ১০০ টি ফ্রি ইমেইল অ্যাড্রেস ও একটি ফ্রি CDN থাকে।
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
ব্যবসা + এআই
বেসিক WooCommerce স্টোরের জন্য তৈরি।
৳  279.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50টি ওয়েবসাইট
টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
50 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

এআই টুল অন্তর্ভুক্ত:

এলিমেন্টর বা ব্লক এডিটর সহ তাৎক্ষণিক এআই ওয়েবসাইট
WordPress-এর জন্য AI এজেন্ট
এআই WordPress ওয়েবসাইটের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানকারী

Business বেনিফিট:

যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
WordPress-এর স্টেজিং টুলের মাধ্যমে নিরাপদভাবে পরিবর্তন এবং আপডেট টেস্ট করুন
অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং টুলস দিয়ে অ্যাফিলিয়েট সাইট তৈরি করুন
ফ্রি CDN সহ সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট স্পিড উপভোগ করুন
67% ছাড়
ক্লাউড স্টার্টআপ + এআই
বেশিরভাগ WooCommerce স্টোরের জন্য উপযুক্ত।
৳  759.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳36,432.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792.00)। ৳2,189.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
100টি ওয়েবসাইট
১০টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
100 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 10টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

এআই টুল অন্তর্ভুক্ত:

এলিমেন্টর বা ব্লক এডিটর সহ তাৎক্ষণিক এআই ওয়েবসাইট
WordPress-এর জন্য AI এজেন্ট
এআই WordPress ওয়েবসাইটের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানকারী

Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

24/7 প্রায়োরিটি এক্সপার্ট সাপোর্ট উপভোগ করুন
এক সপ্তাহ/মাস ধরে পাওয়ার বুস্ট দিয়ে পিক ট্র্যাফিক সামলান
একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানার মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা পান
ব্যস্ত সাইটের জন্য 100 PHP ওয়ার্কার
আপনার ফাইল স্কেল করার জন্য 2M ইনোড
স্মুথ সাইট পারফরম্যান্সের জন্য 4 GB RAM
প্রদর্শিত মূল্যটি হলো মাসিক রেট (ট্যাক্স ছাড়া)। চেকআউটে প্ল্যানের জন্য যে মোট মূল্য অগ্রিম দিতে হবে, তা হলো মাসিক রেট এবং আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যার গুনফল, সাথে যেকোনো প্রযোজ্য ট্যাক্স।

দ্রুত লঞ্চ করুন, অনায়াসে স্কেল করুন

জটিল সেটআপ প্রক্রিয়াটি এড়িয়ে সরাসরি কাজে নেমে পড়ুন।
আপনার ব্র্যান্ডের জন্য একটি ফ্রি ডোমেইন নিশ্চিত করুন।
এক ক্লিকেই WooCommerce ইনস্টল করুন এবং আপনার স্টোর তৈরি করা শুরু করুন।
এআই-জেনারেটেড পণ্যের বিবরণ ব্যবহার করে কনভার্সন বাড়ান।
স্থিতিশীল ও সুরক্ষিত ক্লাউড সার্ভার রয়েছে, হাই আপটাইম ও পারফরম্যান্স উপভোগ করুন।
বিশ্বব্যাপী শত শত পণ্য বিক্রি করুন।
দ্রুত লঞ্চ করুন, অনায়াসে স্কেল করুন

সর্বোচ্চ গতি, সর্বোচ্চ লাভ

দ্রুতগতির পারফরম্যান্স ব্যবহারকারীদেরকে এঙ্গেজ রাখে, ফলে আপনার লাভ বাড়ে।
LiteSpeed ওয়েব সার্ভার ও LSCWP প্লাগইনের মাধ্যমে কেনাকাটার অনবদ্য অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিন।
কখনোই সেল মিস হবে না - আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা অবকাঠামো ৯৯.৯% আপটাইম নিশ্চিত করে।
অবজেক্ট ক্যাশে বারবার ডাটাবেস ক্যুয়েরি দূর করে, আপনার স্টোরের রেসপন্স টাইম সর্বোচ্চ ৩x পর্যন্ত কমিয়ে আনে
আমাদের গ্লোবাল CDN আপনার অডিয়েন্সদের কাছাকাছি থাকা সার্ভার থেকে কনটেন্ট ডিস্ট্রিবিউট করে, ফলে লোডিং হয় দ্রুতগতিতে।
IPv6 ও HTTP/3-কে ধন্যবাদ, কম ল্যাটেন্সি ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা নিন।
সর্বোচ্চ গতি, সর্বোচ্চ লাভ

এআই ইমেইল মার্কেটিং-এর মাধ্যমে WordPress ভিজিটরদেরকে কাস্টমারে রূপান্তর করুন

আপনার WordPress-এর সাবস্ক্রাইবারদেরকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে Hostinger Reach-এর সাথে সিঙ্ক করুন - এটি এআই-চালিত, নতুনদের জন্য উপযুক্ত এমন একটি ইমেইল মার্কেটিং টুল যা আপনাকে ক্যাম্পেইন তৈরি এবং পাঠাতে দেয় যাতে আপনার অডিয়েন্স বাড়ে এবং কনভার্সন বেশি হয়।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই WordPress থেকে ইনবক্সে

কয়েক মিনিটের মধ্যেই WordPress থেকে ইনবক্সে

Gutenberg, Contact Form 7 বা WPForms-এর মাধ্যমে সরাসরি সাবস্ক্রাইবারদের ক্যাপচার করুন এবং তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে Hostinger Reach-এর সাথে সিঙ্ক করুন।
শুরু করুন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি ক্যাম্পেইন

সর্বদা ব্র্যান্ড-ভিত্তিক

রিয়েল টাইমে পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন

আপনার প্ল্যানের সাথে বিনামূল্যে

আপনার অনলাইন বিজনেসের জন্য সর্বোচ্চ মানের নিরাপত্তা

একটি নিরাপদ ইকমার্স স্টোর তৈরি করুন যা গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করবে।
আপনার ক্লায়েন্টের সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষিত রাখতে বিনামূল্যে SSL সার্টিফিকেট পান।
স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ ব্যবহার করে ডাটা হারিয়ে যাওয়া রোধ করুন এবং চাহিদা অনুযায়ী ব্যাকআপ রাখার মাধ্যমে অগ্রগতি সংরক্ষণ করুন।
স্বয়ংক্রিয় আপডেট ও দুর্বলতা স্ক্যানারের সাহায্যে আপনার অনলাইন স্টোরকে নিরাপদ রাখুন।
উন্নত ফায়ারওয়্যালDDoS সুরক্ষা ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত ট্র্যাফিক থেকে মুক্তি পান।
আপনার অনলাইন বিজনেসের জন্য সর্বোচ্চ মানের নিরাপত্তা

ম্যানেজড WooCommerce হোস্টিং

ভৌত পণ্য থেকে শুরু করে ডিজিটাল ডাউনলোড ও সেবা, আমাদের ম্যানেজড WooCommerce হোস্টিং-এ একটি লাভজনক অনলাইন ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য আপনার যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই রয়েছে।

পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন করুন, শিপিং পদ্ধতি যোগ করুন এবং বিল্ট-ইন অ্যানালিটিক্স এবং রিপোর্টিং টুল চেক করুন - সবকিছুই একটিমাত্র, ব্যবহারকারী-বান্ধব ড্যাশবোর্ড থেকে।
ম্যানেজড WooCommerce হোস্টিং

বিনামূল্যে অনলাইন স্টোর মাইগ্রেশন

অন্য কোথাও WooCommerce স্টোর হোস্ট করছেন? এখনই সময় আপগ্রেড করার।
ছোট একটি ফরম - মাইগ্রেশনের অনুরোধ জমা দেওয়ার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট।
আমাদের নিবেদিতপ্রাণ দল ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনার ওয়েবসাইটের ডাটা স্থানান্তর করবে।
স্থানান্তর প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে আপনার ইকমার্স স্টোরে অ্যাক্সেস করা যাবে - আপনি কোনও সেল বা কাস্টমার হারাবেন না।
বিনামূল্যে অনলাইন স্টোর মাইগ্রেশন
Gabrielle Scarlett

Hostinger-এ মাইগ্রেট হওয়া ছিল আমার নেওয়া সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

আমি হোস্টিং, ডোমেইনের নাম ও SSL সার্টিফিকেট একই জায়গায় ম্যানেজ করতে পারতাম, যা সত্যিই রিফ্রেশিং একটি ব্যাপার ছিল।

আরও পড়ুন

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

চার্লি লো ও ডেল কমেলি

আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা প্রদানের সময় আমরা সততার সাথে Hostinger-কে বেঞ্চমার্ক হিসেবে উল্লেখ করি।

আরও পড়ুন

চার্লি লো ও ডেল কমেলি

nohma.com

আপনার অনলাইন সাফল্যের জন্য ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট

ট্র্যাকে থাকুন - প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা আপনার পাশে আছি।
অপ্রত্যাশিত ত্রুটির সম্মুখীন হচ্ছেন? তিন মিনিটেরও কম সময়ে লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে সাহায্য পান
যেকোনো কিছু জিজ্ঞাসা করুন - আমাদের বিশেষজ্ঞ এজেন্টরা আনন্দের সাথে সকল সমস্যার সমাধান করবেন।
৮+ ভাষায় স্মুথ কথোপকথন উপভোগ করুন।
আপনার অনলাইন সাফল্যের জন্য ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট

দ্রুতগতির WooCommerce হোস্টিংয়ের মাধ্যমে আরও বেশি সেল আনুন

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

WooCommerce হোস্টিং বিষয়ক সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি

ম্যানেজড WooCommerce হোস্টিং প্ল্যান সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান।

WooCommerce কী?

ম্যানেজড WooCommerce হোস্টিং কী?

WordPress এবং WooCommerce হোস্টিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

ম্যানেজড WooCommerce হোস্টিং কীভাবে ওয়েবসাইটের স্পিড এবং পারফরম্যান্স উন্নত করে?

ম্যানেজড WooCommerce হোস্টিংয়ে কী ধরণের সিকিউরিটি ফিচার অন্তর্ভুক্ত থাকে?

আমি কি একটি বিজনেস ইমেইল অ্যাকাউন্ট পাব?

