WHOIS ডোমেইন লুকআপ
একটি ডোমেইন নাম সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা জেনে নিন।
ডোমেইন নামের প্রাপ্যতা পরীক্ষা করুন
হোস্টিংগারের Whois সার্চ টুল আপনাকে আপনার পছন্দের ডোমেইন নামটি উপলব্ধ কিনা তা পরীক্ষা করতে সাহায্য করে। যদি থাকে, তাহলে আপনি সরাসরি আমাদের ডোমেইন চেকার ব্যবহার করে আপনার সাইটের জন্য এটি কিনতে পারেন।
একটি ডোমেন নামের মালিক খুঁজুন
যদি আপনার পছন্দসই ডোমেইন নামটি নেওয়া হয়, তাহলে বর্তমান রেজিস্ট্রার এবং ওয়েবসাইটের মালিকের নাম এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের বিবরণ সহ সকল সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ তথ্য খুঁজে পেতে আমাদের Whois লুকআপ পরিষেবা ব্যবহার করুন।
ডোমেনের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ দেখুন
একটি ডোমেন নামের মেয়াদ কখন শেষ হবে তা খুঁজে বের করুন। বর্তমান মালিক যদি পুনর্নবীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে এটি আপনাকে একটি দুর্দান্ত ডোমেন পাওয়ার সুযোগ দেবে।