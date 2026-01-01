WHOIS ডোমেইন লুকআপ

ডোমেইন নামের প্রাপ্যতা পরীক্ষা করুন

হোস্টিংগারের Whois সার্চ টুল আপনাকে আপনার পছন্দের ডোমেইন নামটি উপলব্ধ কিনা তা পরীক্ষা করতে সাহায্য করে। যদি থাকে, তাহলে আপনি সরাসরি আমাদের ডোমেইন চেকার ব্যবহার করে আপনার সাইটের জন্য এটি কিনতে পারেন।

একটি ডোমেন নামের মালিক খুঁজুন

যদি আপনার পছন্দসই ডোমেইন নামটি নেওয়া হয়, তাহলে বর্তমান রেজিস্ট্রার এবং ওয়েবসাইটের মালিকের নাম এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের বিবরণ সহ সকল সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ তথ্য খুঁজে পেতে আমাদের Whois লুকআপ পরিষেবা ব্যবহার করুন।

ডোমেনের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ দেখুন

একটি ডোমেন নামের মেয়াদ কখন শেষ হবে তা খুঁজে বের করুন। বর্তমান মালিক যদি পুনর্নবীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে এটি আপনাকে একটি দুর্দান্ত ডোমেন পাওয়ার সুযোগ দেবে।

Whois লুকআপ টুল কী?

হোস্টিংগারের Whois লুকআপ টুলটি অফিসিয়াল Whois ডোমেন ডাটাবেসে নিবন্ধিত সর্বশেষ ডেটা দেখায়। এটি ডোমেনের নিবন্ধক সম্পর্কে তথ্য যতবার খুশি বিনামূল্যে পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এটা কিভাবে কাজ করে?

যখনই কেউ একটি ডোমেইন নাম নিবন্ধন করে, তখন তাকে তার তথ্য ICANN-এ জমা দিতে হয়। এই তথ্যের কিছু অংশ পাবলিক ডাটাবেসে উপলব্ধ করা হয় এবং আমাদের অনুসন্ধান পরিষেবা ব্যবহার করে তা অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
Whois সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Whois লুকআপ ডাটাবেস সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

