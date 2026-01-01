Pour enregistrer un nom de domaine, vous devez fournir des informations personnelles, notamment votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique à des fins de vérification.

Ces informations sont stockées dans la base de données publique WHOIS sous la forme d'une liste à laquelle tout le monde peut accéder à l'aide d'une requête WHOIS. Cela n'inclut pas les noms de domaine enregistrés dans l'UE et protégés par le GDPR, ou dont les détails sont cachés grâce au service de Protection de la Confidentialité de Nom de Domaine.

La protection de la confidentialité WHOIS sécurise les données des registrants en les remplaçant par les données d'un serveur proxy. Les utilisateurs d'Hostinger bénéficient de cet avantage gratuitement. Elle est activée pour tous les noms de domaine récemment achetés et peut être activée via le hPanel.