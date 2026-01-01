Lancez-vous en ligne : plans et services abordables

-81 %
Single
Parfait pour les autoentrepreneurs
MAD  7.99 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour MAD 383.52 (prix d'origine : MAD 2,015.52). Renouvellement au prix de MAD 29.99/mois.
Créez 1 site web
Aucune application web Node.js
10 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Vous obtenez :

Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Le plus populaire
-79 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
MAD  13.99 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour MAD 671.52 (prix d'origine : MAD 3,263.52). Renouvellement au prix de MAD 46.99/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Single et :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
-75 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
MAD  20.99 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour MAD 1,007.52 (prix d'origine : MAD 3,983.52). Renouvellement au prix de MAD 67.99/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPress
GRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
-68 %
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
MAD  56.99 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour MAD 2,735.52 (prix d'origine : MAD 8,447.52). Renouvellement au prix de MAD 165.99/mois.
Créez jusqu'à 100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
4 Go de RAM pour des performances fluides
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Toutes ces fonctionnalités, sans frais supplémentaires.

Nombre illimité de certificats de sécurité SSL
Nom de domaine gratuit (avec les plans annuels)
Templates conçus par des professionnels
Sauvegardes et mises à jour automatiques
Adresses email
Trafic web illimité

Trouvez l'hébergement qui vous convient

POUR LES SITES WEB DE PETITE ET MOYENNE TAILLE
Hébergement web
Parfait pour les débutants. Tout ce dont vous avez besoin pour publier votre idée.
E-commerce
600 produits
Simplicité
Élevé
Contrôle du serveur
Faible
Évolutivité
Moyen
POUR LES FANS DE WORDPRESS
Hébergement pour WordPress
Optimisé pour le CMS le plus populaire et les sites de taille moyenne.
E-commerce
5 000 produits
Simplicité
Élevé
Contrôle du serveur
Faible
Évolutivité
Moyen
POUR LES PROJETS À GRANDE ÉCHELLE
Hébergement cloud
Faites passer votre entreprise au niveau supérieur. Parfait pour la gestion des sites web des clients.
E-commerce
5 000 produits
Simplicité
Élevé
Contrôle du serveur
Faible
Évolutivité
Élevé

Comparez nos plans

Découvrez en un coup d'œil les tarifs de chaque plan ainsi que les fonctionnalités associées.
Fonctionnalités principales
Boîtes mail par site web : gratuites pendant 1 an
1
Node.js web apps
Marketing par email gratuit
Nom de domaine gratuit
Hébergement infogéré pour WordPress
Essai gratuit de Horizons de 7 jours
Créateur de sites internet de Hostinger
Migration automatique et gratuite de votre site
SSL gratuit et illimité
Sauvegardes hebdomadaires
WooCommerce
Optimisation SEO avec l'IA
CDN gratuit
Adresse IP dédiée
Support prioritaire
Hébergement infogéré pour WordPress
Créateur de sites internet de Hostinger
Sécurité
Service et support
Détails techniques
41.99 MAD 7.99/mois (81% de réduction)
Annulation possible à tout moment
Populaires
Single
MAD  7.99 /mois
Populaires
Premium
MAD  13.99 /mois
Populaires
Business
MAD  20.99 /mois
Populaires
Cloud Startup
MAD  56.99 /mois
Fonctionnalités principales
Boîtes mail par site web : gratuites pendant 1 an
1
2
5
10
Node.js web apps
5
10
Marketing par email gratuit
Nom de domaine gratuit
Hébergement infogéré pour WordPress
Essai gratuit de Horizons de 7 jours
Créateur de sites internet de Hostinger
Migration automatique et gratuite de votre site
SSL gratuit et illimité
Sauvegardes hebdomadaires
WooCommerce
Optimisation SEO avec l'IA
CDN gratuit
Adresse IP dédiée
Support prioritaire
Hébergement infogéré pour WordPress
Créateur de sites internet de Hostinger
Sécurité
Service et support
Détails techniques

Charlie Low
Charlie Low
Cofondatrice de Nohma

Notre expérience avec Hostinger est formidable. Nous n'avons jamais eu de problèmes et si nous avons une question, leur support client est exceptionnel.

Jack Bies
Jack Bies
Directeur créatif

L'équipe de support client de Hostinger fait tout son possible pour comprendre mon problème.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Entrepreneur

J'étais à la recherche d'un hébergeur web très intuitif pour les débutants et très bien configuré pour de bonnes performances.

Créateur de sites internet

Créateur de sites internet

Créez votre site web en 3 étapes simples grâce aux outils IA et publiez-le en quelques minutes.

Sécurité totale

Sécurité totale

Détendez-vous, vos sites web et vos visiteurs sont protégés par les logiciels de sécurité les plus récents.

Disponibilité de 99,9 %

Disponibilité de 99,9 %

Notre garantie de disponibilité de 99,9 % permet à votre site web d'être toujours accessible.

Un tableau de bord unique

Un tableau de bord unique

Conçu pour les débutants et les professionnels. Consultez les performances de votre site en un coup d'œil.

Support client 24 h/24 et 7 j/7

Support client 24 h/24 et 7 j/7

Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 2 minutes et parlent plus de 8 langues.

Charlie Low and Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

Lire l'histoire complète

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Je pouvais gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui était vraiment pratique.

Lire l'histoire complète

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n'êtes pas satisfait à 100 %, vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans les 30 jours suivant votre achat. La procédure est simple et sans risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ sur les tarifs de Hostinger

Comment enregistrer le nom de domaine gratuit inclus dans les plans d'hébergement annuels ?

Comment activer le certificat SSL gratuit ?

Puis-je modifier mon plan si ma situation change ?

Pourquoi les tarifs de l'hébergement web varient-ils d'un plan à un autre ?

Hostinger propose-t-il l'hébergement e-commerce ?

Puis-je migrer des sites web existants vers Hostinger ?

Mon nom de domaine est actuellement chez un autre hébergeur. Est-il possible de le transférer vers Hostinger ?

Je suis un développeur web professionnel, quel hébergement me conviendrait le mieux : l'hébergement web, cloud ou VPS ?

Puis-je créer un site web sur WordPress et l'héberger chez Hostinger ?

