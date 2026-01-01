Lancez-vous en ligne : plans et services abordables

Hébergement web
Hébergement VPS
Hébergement VPS n8n
Créateur de sites internet
Horizons
Noms de domaine
Email professionnel
Marketing par email

Hébergement VPS n8n

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

Annulez à tout instant

1 mois3 mois12 mois24 moisMEILLEUR CHOIX
-60 %
KVM 1
MAD  41.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 76.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-66 %
KVM 2
MAD  56.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 103.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-71 %
KVM 4
MAD  77.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 206.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-70 %
KVM 8
MAD  155.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 414.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-60 %
KVM 1
MAD  41.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 76.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-66 %
KVM 2
MAD  56.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 103.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-71 %
KVM 4
MAD  77.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 206.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-70 %
KVM 8
MAD  155.99 /mois
Renouvellement au prix de MAD 414.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Flux de travail illimités
Exécutions simultanées illimitées
Nœuds communautaires
n8n avec mode file d'attente
n8n avec 100 flux de travail préconçus
Installation de n8n en un clic
Nœud communautaire de l'API Hostinger pour n8n
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Flux de travail illimités
Exécutions simultanées illimitées
Nœuds communautaires
n8n avec mode file d'attente
n8n avec 100 flux de travail préconçus
Installation de n8n en un clic
Nœud communautaire de l'API Hostinger pour n8n
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Plus de 4 millions de propriétaires de sites web dans le monde entier nous font confiance

Charlie Low
Charlie Low
Cofondatrice de Nohma

Notre expérience avec Hostinger est formidable. Nous n'avons jamais eu de problèmes et si nous avons une question, leur support client est exceptionnel.

Jack Bies
Jack Bies
Directeur créatif

L'équipe de support client de Hostinger fait tout son possible pour comprendre mon problème.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Entrepreneur

J'étais à la recherche d'un hébergeur web très intuitif pour les débutants et très bien configuré pour de bonnes performances.

Inclus dans chaque plan

Sauvegardes et snapshots

Sauvegardes et snapshots

Protégez vos données grâce à nos sauvegardes hebdomadaires automatiques et créez facilement des snapshots manuels.

Pare-feu et protection DDoS

Pare-feu et protection DDoS

Sécurisez votre serveur virtuel à chaque étape. Grâce à notre filtrage DDoS Wanguard et à notre pare-feu facile à configurer, vous pouvez empêcher tout trafic nuisible.

Disponibilité de 99,9 %

Disponibilité de 99,9 %

Notre garantie de disponibilité de 99,9 % permet à votre site web d'être toujours accessible.

Assistant IA

Assistant IA

Notre assistant IA simplifie la gestion de votre VPS en vous accompagnant dans des tâches comme l'installation de WordPress ou la configuration des règles de pare-feu.

Support client 24 h/24 et 7 j/7

Support client 24 h/24 et 7 j/7

Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 2 minutes et parlent plus de 8 langues.

Charlie Low and Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

Lire l'histoire complète

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Je pouvais gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui était vraiment pratique.

Lire l'histoire complète

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n'êtes pas satisfait à 100 %, vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans les 30 jours suivant votre achat. La procédure est simple et sans risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ sur les tarifs de Hostinger

Comment enregistrer le nom de domaine gratuit inclus dans les plans d'hébergement annuels ?

Comment activer le certificat SSL gratuit ?

Puis-je modifier mon plan si ma situation change ?

Pourquoi les tarifs de l'hébergement web varient-ils d'un plan à un autre ?

Hostinger propose-t-il l'hébergement e-commerce ?

Puis-je migrer des sites web existants vers Hostinger ?

Mon nom de domaine est actuellement chez un autre hébergeur. Est-il possible de le transférer vers Hostinger ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.