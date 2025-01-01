Online starten: betaalbare plannen en diensten

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Onbeperkte workflows
Onbeperkt aantal gelijktijdige uitvoeringen
Community-nodes
n8n met wachtrijmodus
n8n met 100 pre-made workflows
Eén-klik n8n installatie
Hostinger API n8n community-node
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis wekelijkse back-ups
Charlie Low
Mede-oprichter van Nohma

Sinds we Hostinger gebruiken, loopt alles op rolletjes. We hebben nog nooit problemen gehad en als we ooit een vraag hebben, is de klantenservice fantastisch.

Lees het hele verhaal
Jack Bies
Creatief directeur

Het klantensuccesteam van Hostinger gaat verder dan wat nodig is en begrijpt mijn probleem.

Lees het hele verhaal
Jhon Ortega
Ondernemer

Ik was op zoek naar een hostingbedrijf dat zeer intuïtief is voor beginners en zeer goed geconfigureerd voor goede prestaties.

Lees het hele verhaal

Inbegrepen bij elk plan

Back-ups en snapshots

Back-ups en snapshots

Bescherm je gegevens met onze geautomatiseerde wekelijkse back-ups en maak eenvoudig handmatige snapshots.

Firewall- en DDoS-beveiliging

Firewall- en DDoS-beveiliging

Beveilig je virtuele server bij elke stap. Met onze Wanguard DDoS-filtering en eenvoudig te configureren firewall houd je schadelijk verkeer buiten de deur.

99,9% uptime. Gegarandeerd

99,9% uptime. Gegarandeerd

Onze 99,9% uptime garantie betekent dat je website altijd bereikbaar is.

AI assistent

AI assistent

Onze AI assistent vereenvoudigt het VPS-beheer en begeleidt je bij taken zoals het installeren van WordPress of het configureren van firewallregels.

24/7 klantondersteuning

24/7 klantondersteuning

Altijd toegang tot deskundige ondersteuning. We reageren meestal binnen 2 minuten en ons team spreekt meer dan 8 talen.

We gebruiken Hostinger als de benchmark voor onze technici bij het bieden van ondersteuning.

Lees het hele verhaal

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Migreren naar Hostinger was de beste beslissing die ik ooit heb genomen.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Het was echt verfrissend dat ik de hosting, domeinnaam en het SSL-certificaat allemaal op één plek kon regelen.

Lees het hele verhaal

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

30-dagen-geld-terug-garantie

Ben je niet 100% tevreden? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen na aankoop je betaling terugvragen. Zonder gedoe en risicovrij. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie (uitsluitingen kunnen van toepassing zijn).

