Online starten: betaalbare plannen en diensten

Webhosting
VPS Hosting
n8n VPS hosting
Website bouwer
Horizons
Domeinen
E-mail en marketing

Website bouwer

24/7 ondersteuning

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

48 maandenBESTE KEUZE24 maanden12 maanden1 maand
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale prijs gedeeld door het aantal maanden in jouw plan.

Profiteer van dit alles. Zonder extra kosten.

AI website bouwer, geen codering nodig
Social media integratie
Professioneel ontworpen templates
Mobiel bewerken
SEO-tools om hoger te scoren op Google
24/7 klantondersteuning

Vertrouwd door 4+ miljoen website-eigenaren wereldwijd

Ontdek hoe miljoenen hun dromen en ideeën tot leven brachten met Hostinger.
Review provider

Geweldige software en hosting, met enorm veel briljante functies, zoals gratis SSL en voor een geweldige prijs, met zeer deskundig en behulpzaam team en de AI websitebouwer is goud waard. Ik heb een website voor mijn broer gemaakt en deze binnen 2 uur bijgewerkt en geoptimaliseerd, ongelofelijk.

Review provider
Review provider

De website bouwer van Hostinger is topklasse. Ik zie geen enkele website bouwer die er ook maar in de buurt komt. WIX en GoDaddy kunnen niet tippen aan de eenvoud en de mogelijkheden die je bij Hostinger hebt.

Review provider
Review provider

De website bouwer en ondersteunende diensten van Hostinger zijn ongelooflijk goed. De website bouwer is ongekend en biedt uitgebreide tools waarmee je gemakkelijk een mooie en functionele website kunt maken.

Review provider

Bouw een website op jouw manier

Perfectioneer je website moeiteloos met gebruiksvriendelijke, intuïtieve tools.
Drag-and-drop

Drag-and-drop

Kies gewoon de inhoud die je leuk vindt, sleep deze naar de gewenste plaats en voeg deze toe.

Gebruik smart grid

Gebruik smart grid

Zorg ervoor dat alles perfect op elkaar is afgestemd, terwijl je jouw website verder verfijnt.

Wijzig kleuren & lettertypen

Wijzig kleuren & lettertypen

Ontdek wat de echte essentie van je merk of project weergeeft.

Pas elementen aan

Pas elementen aan

Herschik elementen en maak de website die je altijd al wilde.

Desktop en mobiel bewerken

Desktop en mobiel bewerken

Creëer, bewerk en publiceer je website eenvoudig op het door jou gekozen apparaat.

Jarrott Brown

Al genereert in een paar seconden een website die zo goed als perfect is. Het enige wat jij hoeft te doen, is de website naar eigen wens aanpassen, een paar foto's toevoegen en je bent binnen een paar minuten klaar.

Lees het hele verhaal

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

30-dagen-geld-terug-garantie

Ben je niet 100% tevreden? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen na aankoop je betaling terugvragen. Zonder gedoe en risicovrij. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie (uitsluitingen kunnen van toepassing zijn).

Hosting prijzen FAQ's

Hoe registreer ik het gratis domein dat bij jaarlijkse hostingplannen is inbegrepen?

Hoe activeer ik het gratis SSL-certificaat?

Kan ik mijn plan wijzigen als mijn omstandigheden veranderen?

Waarom zijn de hosting kosten van de verschillende plannen anders?

Biedt Hostinger e-commerce hosting aan?

Kan ik bestaande websites naar Hostinger migreren?

Ik heb een domeinnaam bij een ander bedrijf. Kan ik deze overzetten naar Hostinger?