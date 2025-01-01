Sāc darbu tiešsaistē ar izdevīgiem plāniem un pakalpojumiem
+ mēneši BEZ MAKSAS
Premium ieguvumi:
+ mēneši BEZ MAKSAS
Viss Premium plānā iekļautais, kā arī:
Tas viss tev bez papildu maksas
Mums uzticas vairāk nekā 4 miljoni vietņu īpašnieku visā pasaulē
Lieliska programmatūra un hostings ar daudzām lieliskām iespējām, piemēram, bezmaksas SSL, un fantastiska cena, kā arī ļoti zinošs un izpalīdzīgs personāls. Un AI mājaslapu konstruktors ir zelta vērtē - es savam brālim uztaisīju lapu un pielāgoju to 2 stundu laikā. Neticami!
Hostinger mājaslapu konstruktors ir augstākā kaluma. Neviens cits tam ne tuvu nestāv klāt. Tas ir nesalīdzināmi labāks par WIX un GoDaddy šeit piedāvātās vienkāršības un vispārējo iespēju dēļ.
Izveido vietni pēc saviem ieskatiem
Velc un nomet
Vienkārši izvēlies saturu, kas tev patīk, velc uz vajadzīgo vietu un nomet to.
Izmanto viedo režģi
Katrs elements ir ideāli saskaņots ar pārējiem lapas elementiem.
Maini krāsas un fontus
Atklāj, kas patiesi atspoguļo tava zīmola vai projekta būtību.
Pielāgo elementus
Izveido savu sapņu vietni, viegli pārkārtojot elementus.
Rediģē datorā un telefonā
Bez piepūles izveido, rediģē un publicē savas vietnes ar jebkuru ierīci.
Mākslīgajam intelektam ir nepieciešamas dažas sekundes, lai radītu vietni, kas ir praktiski gatava. Tev ir tikai tā jāpielāgo pēc saviem ieskatiem, jāpievieno pāris attēli, un dažu minūšu laikā viss būs gatavs.Lasīt vairāk