Iako svi naši planovi web hostinga uključuju sve što vam je potrebno da svoju web stranicu postavite na mrežu, uz performanse i sigurnost na koje se možete osloniti, svaki je plan prilagođen različitim potrebama. Na primjer, profesionalni portfelj pojedinca ne zahtijeva iste resurse e-trgovine koje bi trgovac srednje veličine trebao za svoju internetsku trgovinu ili razvojni programer za hosting namjenskog poslužitelja za online igre. Nudeći razne planove, možemo osigurati da plaćate samo za značajke i resurse koji su vam potrebni.