Si bien todos nuestros planes de hosting web incluyen todo lo que necesitás para poner en línea tu sitio web, junto con el mejor rendimiento y seguridad de primer nivel, cada plan está diseñado para satisfacer diferentes necesidades. Para graficarlo: una web de portfolio personal no necesita los mismos recursos que la tienda online de un comercio minorista o el servidor de gaming de un desarrollador. Además del mejor precio de hosting, ofrecemos una amplia variedad de planes. Te garantizamos que solo vas a pagar por las funciones y los recursos que efectivamente necesites.