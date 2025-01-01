Tu proyecto en internet: planes y servicios accesibles

Hosting web
Hosting VPS
Hosting VPS n8n
Creador de sitios web
Horizons
Dominios
Email & marketing

Creador de sitios web

Soporte 24/7

30 días de garantía de reembolso

Cancelá cuando quieras

48 mesesRECOMENDADO24 meses12 meses1 mes

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Disfrutá de todo esto sin costo extra

Creador de páginas con IA, sin necesidad de programar
Integración de redes sociales
Plantillas diseñadas por profesionales
Edición móvil
Herramientas SEO para posicionarse mejor en Google
Atención al cliente 24/7

Más de 4 millones de dueños de webs en todo el mundo confían en nosotros.

Enterate de cómo millones de personas pusieron sus sueños e ideas online con Hostinger.
Review provider

Excelente software y hosting con un montón de funciones increíbles, como SSL gratis y un precio insuperable, además de personal muy capacitado y servicial. Y el creador de páginas web con IA vale su peso en oro. Creé un sitio web para mi hermano y lo ajusté y modifiqué en 2 horas, increíble.

Review provider
Review provider

El Creador de sitios web de Hostinger es de primera. No conozco ningún otro creador que se le acerque, WIX y GoDaddy ni siquiera se comparan con la simplicidad y las posibilidades que ofrece este.

Review provider
Review provider

El Creador de sitios web y los servicios de soporte de Hostinger son excepcionales. El creador de páginas es inigualable y ofrece herramientas completas para crear fácilmente un sitio web atractivo y funcional.

Review provider

Creá un sitio web a tu manera

Personalizá tu web con herramientas intuitivas y fáciles de usar.
Arrastrá y soltá

Arrastrá y soltá

Simplemente seleccioná el contenido que querés reubicar, arrastralo y soltalo en su lugar.

Usá smart grid

Usá smart grid

Mantené todo perfectamente alineado mientras ultimás detalles.

Cambiá colores y fuentes

Cambiá colores y fuentes

Encontrá lo que realmente interprete la esencia de tu marca o proyecto.

Personalizá elementos

Personalizá elementos

Reorganizá elementos para crear el sitio web que siempre quisiste.

Edición en escritorio y móvil

Edición en escritorio y móvil

Creá, editá y publicá tu web desde el dispositivo que quieras.

Jarrott Brown

La IA puede hacerte un sitio web impecable en segundos. Después podés personalizarlo a tu gusto, agregar un par de imágenes y tenerlo listo en minutos.

Leer la historia completa

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

Garantía de 30 días: probalo sin cargo

Si no estás 100% satisfecho, podés pedir la devolución de tu dinero dentro de los 30 días de realizada la compra. Es fácil y seguro. Para mayor información, chequeá nuestra Política de reembolso (pueden aplicarse excepciones).

FAQs: Precios de hosting

¿Cómo hago para registrar el dominio gratis incluido con los planes anuales de hosting?

¿Cómo hago para activar el certificado SSL gratis?

Si mis necesidades cambian, ¿puedo cambiar de plan?

¿Por qué los precios de Hostinger varían según el plan?

¿Hostinger ofrece hosting ecommerce?

¿Puedo migrar sitios web actuales a Hostinger?

Ya tengo un nombre de dominio en otra empresa ¿Puedo transferirlo a Hostinger?