¿Cuantos suscriptores tenés?
0
50k
0% OFF
Mensual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
AR$ 12.499,00 /mes
Por 1 mes. Se renueva a AR$ 12.499,00/mes.
Enviá 3 500 emails por mes
5 mensajes de IA gratis por mes
Sin logo de Reach en tus emails
Configurá automatizaciones de emails
74% OFF
Anual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
AR$ 3.299,00 /mes
Por 12 meses. Se renueva a AR$ 4.199,00/mes.
Enviá 3 500 emails por mes
5 mensajes de IA gratis por mes
Sin logo de Reach en tus emails
Configurá automatizaciones de emails
Incluido con todos los planes
Sincronizá automáticamente los suscriptores desde el Creador de páginas web
Email marketing con todo incluido, desde el contenido hasta el diseño
Hacé seguimiento de las métricas y resultados de tus campañas de email
Accedé a soporte 24/7
El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos.
Diseñá con IA
Armá emails profesionales y adaptables al celular, sin necesidad de ser un especialista
Todo alineado con tu marca
Aplicá y guardá tus configuraciones de estilo para que cada plantilla sea personalizada
Optimizá y crecé
Medí los resultados y llevá tus campañas a otro nivel
Con Hostinger Reach puedo crear, promocionar y hacer crecer mi negocio todo en un mismo lugar. Sin herramientas extra, funciona de modo muy simple.
Llegar a tu audiencia ahora es más fácil
Armá emails que conviertan y ampliá tu alcance fácilmente.
La IA se encarga de casi todo
Creá, enviá y hacé crecer tu lista con emails pensados para cumplir tus objetivos.
La forma más fácil y rápida de armar diseños, contenido e imágenes de calidad.
Aumentá tus suscriptores
Sincronizá automáticamente tus suscriptores si ya usás los formularios del Creador de páginas web de Hostinger.
Sincronizá tus contactos con un plugin de WordPress.
Enviá y escalá con tranquilidad
Hacé seguimiento de aperturas, clics y rendimiento en tiempo real, para saber qué funciona y qué no.
Tomá mejores decisiones gracias a métricas claras y fáciles de interpretar.
Preguntas frecuentes sobre email marketing con Hostinger Reach
Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre nuestras herramientas de marketing y campañas de email en general.