Não perca as ofertas da Black Friday:

Black Friday: fique conectado com até 85% de desconto

Hospedagem de sites
Servidor VPS
Servidor VPS n8n
Criador de Sites
Horizons
Domínios
E-mail comercial
E-mail marketing

E-mail marketing

Suporte 24h

30 dias para pedir reembolso

Cancele a qualquer momento

Quantos assinantes você tem?

0
50k
0% OFF

Mensal

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  32,99
R$  32,99 /mês

+ meses grátis

Oferta por tempo limitado
Por 1 mês. Renovação por R$ 32,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 mensagens de IA mensais gratuitas
Sem o logo da Reach nos seus e-mails
Configurar automação de e-mail de boas-vindas
Mais popular
73% OFF

Anual

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  32,99
R$  8,99 /mês

+ meses grátis

Oferta por tempo limitado
Por 12 meses. O plano é renovado por R$ 10,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 mensagens de IA mensais gratuitas
Sem o logo da Reach nos seus e-mails
Configurar automação de e-mail de boas-vindas
Grátis

Experimente grátis

Até 100 assinantes exclusivos por mês

R$  5,99
R$  0,00 /mês

+ meses grátis

Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 5,99/mês.
30 dias para pedir reembolso
Envie 200 e-mails por mês
Sem o logo da Reach nos seus e-mails
Configurar automação de e-mail de boas-vindas

Incluso em todos os planos

Sincronize automaticamente os inscritos do Criador de Sites
E-mail marketing completo, do conteúdo ao design
Acompanhe análises e resultados da campanha de e-mail
Suporte 24h

O preço exibido é o valor mensal sem os impostos.

Design com IA

Crie e-mails profissionais e otimizados para dispositivos móveis — sem necessidade de habilidades técnicas

Sempre fiel à sua marca

Defina e salve suas preferências de estilo para ajustar cada modelo

Otimize e expanda

Monitore os resultados de desempenho para elevar suas campanhas a um novo nível

Leonardo Amoyr

Com a Hostinger Reach, posso criar, comercializar e expandir — tudo em um só lugar. Sem necessidade de ferramentas extras, simplesmente funciona.

Leonardo Amoyr

Empreendedor e Criador de Conteúdo

Alcançar seu público ficou mais fácil

Crie e-mails de alta conversão e expanda seu alcance, sem dificuldade.
Crie, envie e expanda com e-mails feitos para alcançar suas metas.

A IA faz o trabalho pesado

Crie, envie e expanda com e-mails feitos para alcançar suas metas.
A maneira fácil e rápida de criar o melhor layout, conteúdo e recursos visuais.
Sincronize assinantes do site automaticamente se você já usa os Formulários do Criador de Sites da Hostinger.

Conquiste mais inscritos

Sincronize assinantes do site automaticamente se você já usa os Formulários do Criador de Sites da Hostinger.
Sincronize seus contatos usando um plugin do WordPress.
Monitore aberturas, cliques e desempenho em tempo real — descubra o que funciona na hora.

Envie e cresça com confiança

Monitore aberturas, cliques e desempenho em tempo real — descubra o que funciona na hora.
Tome decisões mais assertivas com informações de campanha úteis e fáceis de entender.
Reach

Chegou a nova era do e-mail marketing

Perguntas frequentes (FAQ) sobre a ferramenta de e-mail marketing Hostinger Reach

Encontre respostas para perguntas frequentes sobre nossa ferramenta de e-mail marketing e campanhas de e-mail em geral.

O que é e-mail marketing?

O que é o serviço de e-mail marketing Hostinger Reach?

Qual é a diferença entre a Hostinger Reach e as outras ferramentas de e-mail marketing?

Quanto custa usar a Hostinger Reach?

Como faço para criar campanhas de e-mail marketing com a Hostinger Reach?

A Hostinger Reach pode ser usada para criar uma campanha de gotejamento?

Como faço para criar uma lista de e-mail para minhas campanhas?

Como a Reach garante a conformidade e a entregabilidade?

É possível integrar serviços externos com a Hostinger Reach?