Quando você começar, vamos estar ao seu lado para ajudar a criar sua primeira campanha de sucesso. O primeiro passo é configurar um endereço de e-mail profissional e preencher os detalhes da sua marca, como nome, logotipo e cores. Assim, todos os seus e-mails já ficam com a cara da sua marca, em conformidade e prontos para serem enviados.

Se o seu domínio for da Hostinger, é só dar um clique para deixá-lo pronto para o envio de e-mails.

Na hora de enviar sua campanha, é super simples: dê um nome para ela, escolha um modelo de e-mail e selecione os destinatários. E antes de disparar para todo mundo, você ainda pode enviar um teste para ver direitinho como vai aparecer na caixa de entrada.